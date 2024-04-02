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Протесты в Казахстане ,  
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В военно-историческом музее в Астане убрали восковую фигуру Назарбаева

В военно-историческом музее в Астане убрали восковую фигуру Назарбаева
Сюжет
Протесты в Казахстане
Восковая фигура&nbsp;Нурсултана Назарбаева
Восковая фигура Нурсултана Назарбаева (Фото: AidoStudio / YouTube)

Восковую фигуру бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева убрали из экспозиции государственного военно-исторического музея вооруженных сил республики в Астане. Об этом сообщает казахстанское издание Tengrinews.

По данным издания, скульптуру Назарбаева отправили в фонд музея. Вместо нее установили фигуру первого министра обороны страны генерала армии Сагадата Нурмагамбетова.

Восковую фигуру Назарбаева выставили в музее вооруженных сил в 2018 году. Скульптуру создал художник-гиперреалист Айдос Есмагамбетов.

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Памятник Нурсултану Назарбаеву на территории Национального университета обороны в Астане

Назарбаев был президентом Казахстана с 1989 по март 2019 года, а с 2010-го носил статус елбасы (лидер нации).

В начале 2022 года в республике прошли протесты. Демонстранты выступили против резкого повышения цен на сжиженный газ и потребовали от экс-президента уйти из политики.

После митингов в стране были приняты поправки в Конституцию, в рамках которых зимой 2023 года Назарбаева лишили статуса елбасы и пожизненных привилегий. Кроме того, первый президент Казахстана лишился нескольких постов, статусов и госохраны. В стране также демонтируют памятники политику.

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