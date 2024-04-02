В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили режим ракетной опасности, сообщил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.
Он призвал жителей не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами — в коридоре, ванной, туалете или кладовой. Тем, кто сейчас находится на улице, необходимо пройти в укрытие или другое безопасное место.
Несколько минут спустя сигнал тревоги отменили.
Накануне поздно вечером Минобороны сообщило о двух сбитых дронах над территорией Белгородской области. В тот же день регион подвергся обстрелам снарядами реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire.
По словам Гладкова, в результате атак пострадали десять человек, из них семерых госпитализировали с осколочными ранениями. В Белгороде повреждения получили 82 квартиры и 41 автомобиль; в поселке Дубовое и селе Таврово — фасады зданий, хозяйственные постройки, кровли в частных домовладениях и автомобили.
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