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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде объявили ракетную опасность

Гладков: в Белгороде и и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Сюжет
Военная операция на Украине

В Белгороде и Белгородском районе объявили режим ракетной опасности, сообщил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Он призвал жителей не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами — в коридоре, ванной, туалете или кладовой. Тем, кто сейчас находится на улице, необходимо пройти в укрытие или другое безопасное место.

Несколько минут спустя сигнал тревоги отменили.

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Фото:vvgladkov / Telegram

Накануне поздно вечером Минобороны сообщило о двух сбитых дронах над территорией Белгородской области. В тот же день регион подвергся обстрелам снарядами реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire.

По словам Гладкова, в результате атак пострадали десять человек, из них семерых госпитализировали с осколочными ранениями. В Белгороде повреждения получили 82 квартиры и 41 автомобиль; в поселке Дубовое и селе Таврово — фасады зданий, хозяйственные постройки, кровли в частных домовладениях и автомобили.

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Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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