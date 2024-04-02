Конгрессмен призвал США выйти из НАТО из-за статуса Гавайев в договоре

США должны отказаться от членства в НАТО, заявил в X (ранее — Twitter) член палаты представителей американского конгресса от штата Кентукки, республиканец Томас Масси.

«[Штат] Гавайи не подпадает под действие договора НАТО. Некоторые эксперты утверждают, что это необходимо изменить. Я же говорю: давайте выведем [из-под действия соглашения] остальные 49 штатов», — написал он.

Гавайи не подпадают под действие ст. 5 Североатлантического договора, которая посвящена принципу коллективной обороны. В соответствии с ней, нападение на одного из членов альянса рассматривается как предпринятое в отношении всех участников блока.

В конце марта глава аналитического центра Pacific Forum International Дэвид Санторо сказал CNN, что «люди склонны считать, что Гавайи являются частью США и, следовательно, находятся под защитой НАТО». Однако подсказка скрыта в самом названии блока: North Atlantic Treaty Organisation — Организация Североатлантического договора: Гавайи, расположенные в Тихом океане, не являются частью Североамериканского континента, отметил он.

НАТО была основана в 1949 году. Гавайи стали 50-м штатом США десять лет спустя, в 1959 году.

Госдеп США подтвердил, что действие ст. 5 не распространяется на Гавайи, однако заверил, что четвертая статья договора должна охватывать любые ситуации, касающиеся этого штата.

Ст. 4 Североатлантического договора гласит, что договаривающиеся стороны всегда будут консультироваться друг с другом в случае, если, по мнению какой-либо из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какой-либо из договаривающихся сторон окажутся под угрозой.

В США неоднократно звучали призывы покинуть Североатлантический альянс, с ними выступали в том числе конгрессмены-республиканцы. Экс-глава государства и кандидат в президенты Дональд Трамп также критиковал блок, некоторые европейские дипломаты не исключили выхода США из альянса в случае его переизбрания, писала The Telegraph. Сам Трамп заявил, что США при нем останутся частью НАТО, пока европейские страны будут «вести себя честно».