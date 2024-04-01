Обвинение запросило восемь с половиной лет колонии для Петра Верзилова

Петр Верзилов (признан иностранным агентом) (Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press)

Гособвинение попросило заочно приговорить бывшего издателя «Медиазоны» (признана иностранным агентом) Петра Верзилова (признан иностранным агентом) к восьми с половиной годам колонии. Об этом сообщил РБК адвокат Леонид Соловьев.

Верзилова обвиняют в распространении фейков о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Оглашение приговора по делу назначили на 2 апреля в 9:15, сообщил его адвокат.

В ноябре 2023 года Басманный районный суд Москвы заочно приговорил Верзилова к восьми с половиной годам колонии по тому же делу. Поводом для уголовного дела о фейках стали посты в соцсетях о событиях в Буче, писали телеграм-каналы Baza и Shot. В середине марта 2024 года Московский городской суд отменил приговор Верзилову и передал уголовное дело на новое рассмотрение.

В октябре 2022 года Верзилов в интервью журналисту Юрию Дудю (признан иноагентом) рассказал, что приехал на Украину для съемок документального фильма и впоследствии присоединился к украинской армии. После этого он объявил об уходе с поста издателя «Медиазоны», объяснив это тем, что его нынешняя деятельность может поставить под сомнение «неангажированность и независимость» издания.