Обвинение запросило восемь с половиной лет колонии для Петра Верзилова
Гособвинение попросило заочно приговорить бывшего издателя «Медиазоны» (признана иностранным агентом) Петра Верзилова (признан иностранным агентом) к восьми с половиной годам колонии. Об этом сообщил РБК адвокат Леонид Соловьев.
Верзилова обвиняют в распространении фейков о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Оглашение приговора по делу назначили на 2 апреля в 9:15, сообщил его адвокат.
В ноябре 2023 года Басманный районный суд Москвы заочно приговорил Верзилова к восьми с половиной годам колонии по тому же делу. Поводом для уголовного дела о фейках стали посты в соцсетях о событиях в Буче, писали телеграм-каналы Baza и Shot. В середине марта 2024 года Московский городской суд отменил приговор Верзилову и передал уголовное дело на новое рассмотрение.
В октябре 2022 года Верзилов в интервью журналисту Юрию Дудю (признан иноагентом) рассказал, что приехал на Украину для съемок документального фильма и впоследствии присоединился к украинской армии. После этого он объявил об уходе с поста издателя «Медиазоны», объяснив это тем, что его нынешняя деятельность может поставить под сомнение «неангажированность и независимость» издания.
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