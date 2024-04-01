Маск пошутил, что начал работать в Disney

Илон Маск (Фото: Aude Guerrucci / Reuters)

Американский бизнесмен Илон Маск, основатель компании SpaceX и владелец соцсети Х, 1 апреля пошутил, что начал работать в The Walt Disney Company директором по вопросам разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI).

«Рад присоединиться к Disney в качестве их главного директора DEI. Не могу дождаться работы с Бобом Айгером и Кэтлин Кеннеди, чтобы сделать их контент более будоражащим!» — написал Маск в соцсети Х.

В ноябре 2023 года ряд крупных компаний, в том числе Disney, Warner Bros. Discovery, Paramount и Sony Pictures, отказались от размещения рекламы в соцсети Х. Поводом стало то, Маск поддержал антисемитскую публикацию одного из пользователей — в ней было сказано, что еврейские сообщества «распространяют ненависть к белым людям».

Обвинения в антисемитизме в свой адрес бизнесмен назвал «далекими от реальности». Позже Маск заявил, что глава Disney Боб Айгер должен быть «немедленно уволен» после того, как компания прекратила рекламу на X. «Уолт Дисней переворачивается в гробу из-за того, что Боб сделал с его компанией», — написал Маск.

В феврале 2024 года бизнесмен заявил, что в его распоряжении оказался внутренний регламент Disney по найму сотрудников. По словам Маска, в документе сказано, что не менее 50% основных и эпизодических персонажей в проектах компании должны быть участниками «недостаточно представленных групп» (меньшинств). При этом право решать, насколько широко представлена та или иная группа, руководство Disney оставляет за собой, утверждает бизнесмен.

Он назвал это «юридически оформленным расизмом и сексизмом», а саму компанию Disney — «инклюзивным гестапо». По мнению Маска, именно с этим связан провал некоторых проектов компании. «Весь творческий процесс можно загубить, просто пытаясь разобраться в этом минном поле многообразия, равенства и инклюзивности», — считает он.