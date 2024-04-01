 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Маск пошутил, что начал работать в Disney

Маск заявил, что начал работать в Disney директором по инклюзивности
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Aude Guerrucci / Reuters)

Американский бизнесмен Илон Маск, основатель компании SpaceX и владелец соцсети Х, 1 апреля пошутил, что начал работать в The Walt Disney Company директором по вопросам разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI).

«Рад присоединиться к Disney в качестве их главного директора DEI. Не могу дождаться работы с Бобом Айгером и Кэтлин Кеннеди, чтобы сделать их контент более будоражащим!» — написал Маск в соцсети Х.

Disney обвинили в недоплатах женщинам на $150 млн
Бизнес
Фото:Justin Sullivan / Getty Images

В ноябре 2023 года ряд крупных компаний, в том числе Disney, Warner Bros. Discovery, Paramount и Sony Pictures, отказались от размещения рекламы в соцсети Х. Поводом стало то, Маск поддержал антисемитскую публикацию одного из пользователей — в ней было сказано, что еврейские сообщества «распространяют ненависть к белым людям».

Обвинения в антисемитизме в свой адрес бизнесмен назвал «далекими от реальности». Позже Маск заявил, что глава Disney Боб Айгер должен быть «немедленно уволен» после того, как компания прекратила рекламу на X. «Уолт Дисней переворачивается в гробу из-за того, что Боб сделал с его компанией», — написал Маск.

В феврале 2024 года бизнесмен заявил, что в его распоряжении оказался внутренний регламент Disney по найму сотрудников. По словам Маска, в документе сказано, что не менее 50% основных и эпизодических персонажей в проектах компании должны быть участниками «недостаточно представленных групп» (меньшинств). При этом право решать, насколько широко представлена та или иная группа, руководство Disney оставляет за собой, утверждает бизнесмен.

Он назвал это «юридически оформленным расизмом и сексизмом», а саму компанию Disney — «инклюзивным гестапо». По мнению Маска, именно с этим связан провал некоторых проектов компании. «Весь творческий процесс можно загубить, просто пытаясь разобраться в этом минном поле многообразия, равенства и инклюзивности», — считает он.

Читайте на РБК Pro
Бутстрэппинг: как и зачем опытные бизнесмены становятся стартаперами
«Деградируют и уходят»: как компании губят штатных IT-специалистов
Кто такие киберсквоттеры и как они шантажируют бизнес
Почему компании начали ценить кандидатов без диплома

Эрдоган проиграл «битву за Стамбул»?

Стали известны подробности убийства пилота, угнавшего вертолет на Украину

Последствия нового обстрела Белгорода. Фото

Шри-Ланка продлила выдачу бесплатных виз для россиян. Подробности

Мэр Парижа заявила: «Спортсменам из России будут не рады на Олимпиаде». Что ответила Захарова?

Видеокадры с места столкновения поезда и автобуса в Ярославской области

МВД предложило ужесточить контроль за иностранцами в России. Главное

Как изменились поставки вин из Евросоюза в Россию. Инфографика

Учёные рассказали почему пришли «самые теплые годы»

Названы 10 самых богатых людей мира: от Илона Маска до Уоррена Баффета

Цены на золото обновили исторический рекорд. С чем это связано?

Мэр Харькова заявил, что в городе разрушена почти вся критическая инфраструктура

В Воронеже произошел взрыв в кафе. Видео
Теги
Персоны
Илон Маск Disney бизнесмен
Маск Илон фото

Маск Илон

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
Материалы по теме
Apple и Disney откажутся от рекламы в X из-за антисемитских постов
Технологии и медиа
Маск пообещал направить часть доходов X на помощь Израилю и сектору Газа
Политика
Маск с сыном посетил Освенцим на фоне обвинений в антисемитизме
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 2 апреля
EUR ЦБ: 99,57 (+0,04) Инвестиции, 16:57 Курс доллара на 2 апреля
USD ЦБ: 92,29 (-0,07) Инвестиции, 16:57
Автомобили из параллельного импорта подорожают: кому придется доплатить Autonews, 20:44
Главного инженера шахты «Пионер» задержали после гибели 13 горняков Общество, 20:33
«БКС Мир Инвестиций» обновили подборку акций для среднесрочных инвесторов Инвестиции, 20:26
Белгородская область второй раз за день подверглась атаке «Вампирами» Политика, 20:20
Российский теннисист впервые за четыре турнира ATP выиграл стартовый матч Спорт, 20:18
Губернатор назвал причиной ДТП с поездом и автобусом пьяного диспетчера Общество, 20:17
На шахте в Свердловской области произошел взрыв Общество, 20:10
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Игрок «Барселоны» повздорил с подростком-тиктокером, назвавшим его тупым Спорт, 20:07
Обвинение запросило восемь с половиной лет колонии для Петра Верзилова Политика, 20:06
Самарского военкома арестовали по делу о взятках от призывников Политика, 19:54
Маск пошутил, что начал работать в Disney Бизнес, 19:45
Экс-тренер «Авангарда» назвал «ножом в спину» отставку посреди плей-офф Спорт, 19:14
Бывший замглавы столичного МЧС получил 2,5 года по делу о взятке Общество, 19:13
Суд арестовал десятого обвиняемого по делу о теракте в «Крокусе» Политика, 19:05