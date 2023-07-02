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Disney обвинили в недоплатах женщинам на $150 млн

Экономист Ноймарк выяснил, что Disney с 2015 года недоплатила сотрудницам около $151,6 млн
Согласно иску, Disney с 2015 года недоплатила сотрудницам около $151,6 млн, а в среднем разница между зарплатами мужчин и женщин в компании на одинаковых должностях составляет 2%. В компании обвинения отвергают
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

The Walt Disney Company обвиняют в том, что компания систематически недоплачивает женщинам в Калифорнии с 2015 года, за это время сотрудницы не получили около $151,6 млн, следует из анализа данных о зарплате в рамках коллективного судебного иска к Disney, сообщают Reuters и The Guardian.

Исследование проводил экономист в сфере труда, профессор Калифорнийского университета в Ирвайне (Калифорния) Дэвид Ноймарк. По итогам анализа он заключил, что Disney платила женщинам в среднем на 2% меньше, чем мужчинам, выполняющим аналогичную работу, что нарушает закон штата о равной оплате труда.

Он изучил данные о зарплатах сотрудников на должностях до вице-президента, не входящих в профсоюз. Это в том числе сотрудники Disney Studios, parks and resorts, ее музыкального лейбла, Disney+, ABC, Lucasfilm, Searchlight Pictures и других крупных организаций, на которые, как говорится в иске, распространяется одна и та же система компенсации.

В отчете Ноймарка, предоставленном суду, говорится, что при сравнении зарплат мужчин и женщин учитывались уровни занятости, срок пребывания в должности и другие факторы, которые могли повлиять на оплату труда.

Заместитель генерального юрисконсульта и глава отдела трудового права Disney Шона Свенсон отвергла обвинения. «Утверждения истцов о предполагаемом разрыве в оплате труда между женщинами и мужчинами просто ложны, что мы продемонстрируем в ходе судебного разбирательства», — приводит слова из ее электронного письма Guardian.

Первоначальный иск был подан менеджером по разработке продуктов Disney Ларондой Расмуссен в 2019 году, после того как она узнала, что шесть мужчин с одинаковой должностью зарабатывали значительно больше нее, включая недавно нанятого сотрудника с опытом работы на несколько лет меньше, который, согласно жалобе, заработал на $20 тыс. больше. К иску присоединились девять действующих и бывших сотрудников Disney.

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