С Курского вокзала в Москве эвакуировали пассажиров
В Москве с территории Курского вокзала вывели пассажиров на время работы правоохранителей, сообщила пресс-служба Московской железной дороги в телеграм-канале.
«На время работы правоохранительных органов на Курском вокзале Москвы проводится оповещение пассажиров. Все они выведены с территории вокзала», — говорится в сообщении.
При этом расписание движения поездов не изменилось, пассажиров пускают на платформы в обход вокзала через третий тоннель.
Ранее телеграм-канал «Осторожно, Москва» и портал MSK1.ru написали, что людей эвакуировали с Курского вокзала и торгового центра «Атриум» из-за сообщений о минировании.
Спустя 30 минут после сообщения об эвакуации МЖД сообщила, что Курский вокзал возобновил работу в штатном режиме.
24 марта из ТЦ «Лондон молл» в Санкт-Петербурге эвакуировали посетителей и персонал после звонка о бомбе. Мужчина сообщил, что заложил 10 кг взрывчатки в торговом центре, писала «Фонтанка». В итоге прибывшие на место сотрудники полиции и экстренных служб не обнаружили предметов, опасных для жизни и здоровья граждан.
На следующий день полиция задержала 18-летнего студента первого курса одного из петербургских вузов. На молодого человека завели уголовное дело по ч. 3 ст. 207 УК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма в целях дестабилизации деятельности органов власти).
Эрдоган проиграл «битву за Стамбул»?
Стали известны подробности убийства пилота, угнавшего вертолет на Украину
Папа римский предложил России и Украине обменяться пленными по формуле «всех на всех»
Кличко назвал переговоры или замораживание конфликта неправильным решением
Мэр Парижа заявила: «Спортсменам из России будут не рады на Олимпиаде». Что ответила Захарова?
Франция передаст Украине бронетранспортеры, которым более 40 лет
Путин подписал указ о весеннем призыве. Он пройдет по новым правилам
Два полицейских на капоте. МВД показало видео погони за ворами
Учёные рассказали почему пришли «самые теплые годы»
Названы 10 самых богатых людей мира: от Илона Маска до Уоррена Баффета
Цены на золото обновили исторический рекорд. С чем это связано?