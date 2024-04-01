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С Курского вокзала в Москве эвакуировали пассажиров

В Москве с территории Курского вокзала эвакуировали пассажиров
Сотрудники полиции&nbsp;у здания Курского вокзала в Москве
Сотрудники полиции у здания Курского вокзала в Москве (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

В Москве с территории Курского вокзала вывели пассажиров на время работы правоохранителей, сообщила пресс-служба Московской железной дороги в телеграм-канале.

«На время работы правоохранительных органов на Курском вокзале Москвы проводится оповещение пассажиров. Все они выведены с территории вокзала», — говорится в сообщении.

При этом расписание движения поездов не изменилось, пассажиров пускают на платформы в обход вокзала через третий тоннель.

Ранее телеграм-канал «Осторожно, Москва» и портал MSK1.ru написали, что людей эвакуировали с Курского вокзала и торгового центра «Атриум» из-за сообщений о минировании.

Спустя 30 минут после сообщения об эвакуации МЖД сообщила, что Курский вокзал возобновил работу в штатном режиме.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

24 марта из ТЦ «Лондон молл» в Санкт-Петербурге эвакуировали посетителей и персонал после звонка о бомбе. Мужчина сообщил, что заложил 10 кг взрывчатки в торговом центре, писала «Фонтанка». В итоге прибывшие на место сотрудники полиции и экстренных служб не обнаружили предметов, опасных для жизни и здоровья граждан.

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На следующий день полиция задержала 18-летнего студента первого курса одного из петербургских вузов. На молодого человека завели уголовное дело по ч. 3 ст. 207 УК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма в целях дестабилизации деятельности органов власти).

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Теги
Москва Курский вокзал эвакуация минирование
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