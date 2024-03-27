«Яндекс Такси» сделает бесплатными поездки при эвакуации

«Яндекс Такси» с 27 марта сделает бесплатными поездки при массовых эвакуациях. Компания сама будет возвращать средства, водители сохранят свой заработок

Фото: Андрей Любимов / РБК

«Яндекс Такси» с 27 марта сделает бесплатными поездки при массовых эвакуациях во всех регионах, где будет работать сервис, сообщили РБК в компании.

«Яндекс Такси» будет возвращать пассажирам полную стоимость поездок на такси в случаях вынужденных массовых эвакуаций из районов чрезвычайных ситуаций или катастроф. Сервис будет в сотрудничестве с городскими властями определять зоны и время эвакуации и автоматически возвращать деньги всем, кто воспользовался такси, чтобы покинуть опасный район», — сказали в компании.

«Яндекс» заявил, что будет возвращать деньги за свой счет, водители сохранят заработки. Компания обещает вернуть деньги за поездку в течение трех дней на те карты, с которых они были списаны, либо промокодом, если платили наличными.

Как объясняют в «Яндексе», под массовой эвакуацией компания будет понимать ситуации, когда люди решили уехать и увезти семьи из опасного района, это не обязательно должно быть связано с объявлением от властей.

Вечером 22 марта «Яндекс Такси» сделал бесплатными поездки из района теракта в «Крокус Сити Холле», где погибли 143 человека и пострадали более 180. Компания обещала компенсировать полную стоимость поездок водителям, а также вернуть деньги за уже оплаченные поездки из этого района в течение двух дней. Дептранс Москвы тогда уточнял, что коэффициент на поездки в такси был повышен только в первые минуты после теракта.

В середине марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что власти региона решили вывезти в другие субъекты порядка 9 тыс. детей из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа и Грайворонского района на фоне обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Детей примут в Пензе, Тамбове, Калуге, Ставропольском крае, Санкт-Петербурге, Самарской и Астраханской областях.

Белгородская область в числе других российских приграничных регионов регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов со стороны ВСУ с 2022 года. В марте эти случаи участились, в области практически каждый день звучат сигналы ракетной опасности, Минобороны отчитывается об уничтожении дронов и ракет, выпущенных из реактивных систем залпового огня Vampire. Также участились атаки в Курской, Брянской, Воронежской и Ростовской областях.