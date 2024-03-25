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Общество ,  
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Петербургского студента обвинили в ложном сообщении о минировании ТРЦ

В Петербурге на студента завели дело после ложного сообщения о минировании ТРЦ
Фото: trk-londonmall.ru
Фото: trk-londonmall.ru

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело против студента, который сделал ложное заявлении о минировании торгово-развлекательного центра «Лондон молл». Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти в телеграм-канале.

Полиция задержала 18-летнего студента первого курса одного из петербургских вузов за мелкое хулиганство накануне, 24 марта. В отделении задержанный сообщил полицейским о «якобы существующей угрозе торгово-развлекательному комплексу на улице Коллонтай».

В МВД уточнили, что сотрудники полиции и экстренных служб по прибытии в торговый центр не обнаружили предметов, опасных для жизни и здоровья граждан.

Дело возбудили по ч. 3 ст. 207 УК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма в целях дестабилизации деятельности органов власти). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до восьми лет.

В Петербурге эвакуировали «Лондон Молл» после звонка о бомбе
Общество
Фото:trk-londonmall.ru

Днем 24 марта из «Лондон молла», расположенного по адресу: ул. Коллонтай, д. 3, эвакуировали посетителей и персонал.

По данным «Фонтанки», задержанный молодой человек сообщил полиции, что заложил 10 кг взрывчатки в торговом центре, однако не уточнил, где именно.

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Теги
Санкт-Петербург уголовное дело минирование торговый цетр эвакуация МВД
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