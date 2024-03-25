В Петербурге на студента завели дело после ложного сообщения о минировании ТРЦ

Петербургского студента обвинили в ложном сообщении о минировании ТРЦ

Фото: trk-londonmall.ru

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело против студента, который сделал ложное заявлении о минировании торгово-развлекательного центра «Лондон молл». Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти в телеграм-канале.

Полиция задержала 18-летнего студента первого курса одного из петербургских вузов за мелкое хулиганство накануне, 24 марта. В отделении задержанный сообщил полицейским о «якобы существующей угрозе торгово-развлекательному комплексу на улице Коллонтай».

В МВД уточнили, что сотрудники полиции и экстренных служб по прибытии в торговый центр не обнаружили предметов, опасных для жизни и здоровья граждан.

Дело возбудили по ч. 3 ст. 207 УК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма в целях дестабилизации деятельности органов власти). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до восьми лет.

Днем 24 марта из «Лондон молла», расположенного по адресу: ул. Коллонтай, д. 3, эвакуировали посетителей и персонал.

По данным «Фонтанки», задержанный молодой человек сообщил полиции, что заложил 10 кг взрывчатки в торговом центре, однако не уточнил, где именно.