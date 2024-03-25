Петербургского студента обвинили в ложном сообщении о минировании ТРЦ
В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело против студента, который сделал ложное заявлении о минировании торгово-развлекательного центра «Лондон молл». Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти в телеграм-канале.
Полиция задержала 18-летнего студента первого курса одного из петербургских вузов за мелкое хулиганство накануне, 24 марта. В отделении задержанный сообщил полицейским о «якобы существующей угрозе торгово-развлекательному комплексу на улице Коллонтай».
В МВД уточнили, что сотрудники полиции и экстренных служб по прибытии в торговый центр не обнаружили предметов, опасных для жизни и здоровья граждан.
Дело возбудили по ч. 3 ст. 207 УК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма в целях дестабилизации деятельности органов власти). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до восьми лет.
Днем 24 марта из «Лондон молла», расположенного по адресу: ул. Коллонтай, д. 3, эвакуировали посетителей и персонал.
По данным «Фонтанки», задержанный молодой человек сообщил полиции, что заложил 10 кг взрывчатки в торговом центре, однако не уточнил, где именно.
Обвиняемого в теракте привезли в суд на медицинской каталке
Помогавших эвакуировать посетителей «Крокуса» школьников наградили. Видео
Топ-10 стран по поставкам лекарств в Россию. Инфографика
Как выглядит «Крокус» после пожара. Съемка с вертолета
Очевидец рассказал хронологию нападения на «Крокус»
Как люди спасались из «Крокуса». Видео очевидцев
В Москве закрыли несколько торговых центров на неопределенный срок
Лидер группы «Пикник» выразил соболезнования в связи с трагедией в «Крокусе»
Светлаков рассказал, как посетители концерта спасались от террористов