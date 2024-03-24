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В Петербурге эвакуировали «Лондон Молл» после звонка о бомбе

В Санкт-Петербурге эвакуировали «Лондон Молл» после сообщения о минировании
Фото: trk-londonmall.ru
Фото: trk-londonmall.ru

В Невском районе Санкт-Петербурга эвакуировали посетителей и персонал торгово-развлекательного центра «Лондон Молл» после звонка о бомбе, сообщает «Фонтанка».

«Лондон Молл» расположен по адресу: ул. Коллонтай, д. 3, недалеко от станции метро «Проспект Большевиков». В нем расположены свыше 100 магазинов, а также кинотеатр, кафе, фитнес-клуб и детский футбольный центр.

По данным издания, мужчина сообщил, что заложил взрывчатку в торговом центре, — его задержали, однако он не уточнил, где именно оставил устройство. Здание осматривают взрывотехники.

К «Лондон Моллу» прибыли полиция, Росгвардия, МЧС, скорая помощь и реанимация. В ТРК перекрыли парковку, машины не выпускают без досмотра. 78.ru со ссылкой на полицию сообщил, что информация о минировании оказалась ложной.

В Санкт-Петербурге усилили меры безопасности
Политика
Фото:Замир Усманов / Global Look Press

Ранее, в ночь с 22 на 23 марта, людей эвакуировали из ТРК «Галерея», «Невского центра» и «Севкабель Порта». В последнем отменили концерт, писал «РБК Санкт-Петербург». В городе усилили меры безопасности, сообщил губернатор Александр Беглов.

Эвакуации прошли на фоне теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Вечером 22 марта в здание ворвались вооруженные боевики, открыли огонь по людям, а после подожгли здание. По последним данным, в результате теракта погибли 133 человека, более 150 пострадали.

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Теги
Санкт-Петербург эвакуация ТЦ минирование
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