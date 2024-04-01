ФСБ предотвратила диверсию на железной дороге в Калужской области

ФСБ отчиталась о предотвращении диверсии на железной дороге в Калужской области

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Сотрудники ФСБ пресекли попытку устроить поджог объекта железнодорожной инфраструктуры в Калужской области. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на совершение террористического акта (ч. 1 ст. 30 УК, ч. 1 ст. 205 УК). Подозреваемого в попытке поджога — он оказался местным жителем — арестовали. Других подробностей ФСБ не привела.

С начала военной операции на Украине ФСБ неоднократно отчитывалась о задержании россиян, причастных к диверсиям или попыткам диверсий в разных регионах России, в том числе на железной дороге. Так, 15 марта задержали женщину, которая планировала диверсию на объекте железнодорожного транспорта в Белгородской области.

По версии ведомства, женщина по заданию Украины получила взрывчатку и собиралась подорвать железнодорожные пути, ее задержали с поличным. На нее завели дело по п. «а» ч. 3 ст. 222.1 и ч. 3 ст. 30 УК (незаконное хранение боеприпасов) и п. «а» ч. 2 ст. 281 (диверсия, совершенная организованной группой).

На следующий день ФСБ отчиталась о задержании россиянина, подозреваемого в попытке совершить теракт на железнодорожном узле Транссибирской магистрали в Свердловской области по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины. На мужчину завели уголовное дело по статье о попытке совершения теракта (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК). У него изъяли средства связи, деньги и «устройство для опрокидывания составов».