ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в подготовке теракта в Брянске

Житель Кубани был задержан по подозрению в подготовке теракта в Брянске, сообщил ЦОС ФСБ. По версии ведомства, он сделал это по заданию признанной террористической и запрещенной украинской организации «Легион «Свобода России»

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Житель Кубани, который по заданию «Легиона «Свобода России» (организация признана террористической и запрещена в России) готовил теракт в Брянске в преддверии выборов, был задержан, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности совместно с МВД России задержан житель Краснодарского края, гражданин России 2002 г. р., осуществлявший по заданию признанной террористической украинской организации «Легион «Свобода России» (ЛСР) подготовку терактов в Брянске в целях дестабилизации общественно-политической обстановки в преддверии выборов президента РФ», — заявили в ведомстве.

Согласно информации ФСБ, завербованный россиянин по указанию куратора взял из тайника в Калужской области взрывные устройства и заложил возле входов в административные здания энергетических компаний и социальной инфраструктуры.

Следственные подразделения УФСБ России по Брянской и Калужской областям возбудили уголовные дела по статьям «Приготовление к террористическому акту» (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК) и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» (ч. 1 ст. 222.1 УК) в отношении задержанного. Санкция по ним предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы, отметил ЦОС.

В тот же день управление ФСБ по Белгородской области сообщило о задержании гражданки России, которую подозревают в планировании диверсии на объекте железнодорожного транспорта. По версии ведомства, женщина по заданию Украины приобрела взрывчатку и собиралась подорвать железнодорожные пути, ее задержали с поличным.

15 марта ЦОС также сообщил о задержании россиянина по подозрению в совершении государственной измены (ст. 275 УК), который инициативно установил контакт с представителями украинских спецслужб и «получил задание, направленное на противодействие российским системам ПВО». По данным ведомства, подозреваемый собирал и запускал беспилотные летательные аппараты для создания ложных целей в непосредственной близости от объектов Минобороны России. Задержанный дал признательные показания, указал точное местоположение схрона с компонентами, которые он использовал для изготовления БПЛА.

ФСБ неоднократно сообщала о задержании причастных к диверсиям или попыткам диверсий в разных регионах граждан России. К примеру, в начале января ЦОС заявил о задержании россиянина, подозреваемого в попытке диверсии на объекте Минобороны в Челябинской области по заданию украинских спецслужб.