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Военная операция на Украине ,  
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ФСБ заподозрила россиянку в подготовке диверсии на железной дороге

ФСБ заявила о задержании россиянки, которая готовила диверсию на железной дороге
Сюжет
Военная операция на Украине
Россиянка собиралась подорвать железнодорожные пути в Белгородской области, она действовала по заданию Украины, заявили в ФСБ
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

В Белгородской области задержали россиянку, которая планировала диверсию на объекте железнодорожного транспорта, сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по региону.

По версии ведомства, женщина по заданию Украины приобрела взрывчатку и собиралась подорвать железнодорожные пути, ее задержали с поличным.

Против подозреваемой завели дело по п. «а» ч. 3 ст. 222.1 и ч. 3. ст. 30 УК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов) и п. «а» ч. 2 ст. 281 (диверсия, совершенная организованной группой). По этим статьям грозит до 20 лет лишения свободы.

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ФСБ не раз сообщала о задержании россиян, причастных к диверсиям или попыткам диверсий в разных регионах, в том числе на железной дороге. Например, в начале года служба заявила о задержании мужчины, причастного к поджогам на объектах железнодорожной инфраструктуры в Дагестане в ноябре и декабре. К тому же, утверждало ведомство, он пытался совершить диверсию на объекте Минобороны в Челябинской области.

4 марта ФСБ завела дело о диверсии после инцидента на железнодорожном мосту через реку Чапаевку в Самарской области. Ранее в этот день Единая дежурная диспетчерская служба региона сообщила о взрыве на железнодорожном перегоне Звезда — Чапаевск, а Куйбышевская железная дорога заявила о «незаконном вмешательстве посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта».

Глава ФСБ Александр Бортников предупреждал в декабре об усилении Украиной деятельности по вербовке и засылке агентов в Россию. По его словам, спецслужбам удается противостоять такой деятельности.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
ФСБ диверсия железная дорога Белгородская область
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