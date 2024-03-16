Россиянина обвинили в подготовке теракта на Транссибирской магистрали

Украинские спецслужбы завербовали мужчину во Львове, заявили в ФСБ; по данным ведомства, он прошел подготовку и приехал в Россию, где должен был устраивать сходы поездов с грузами для военных действий на Украине

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ФСБ задержала россиянина, которого подозревают в попытке совершить теракт на железнодорожном узле Транссибирской магистрали в Свердловской области, сообщает Центр общественных связей ведомства.

По данным спецслужбы, подозреваемый 1962 года рождения действовал по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины. ФСБ считает, что мужчину завербовали во Львове, где он прошел подготовку в украинских спецслужбах. Затем он отправился в Россию, чтобы совершить теракт «путем опрокидывания железнодорожных составов, перевозящих грузы в интересах специальной военной операции».

Против задержанного завели дело по ч. 3, ст. 30, п. а ч. 2 ст. 205 УК (террористический акт, до 20 лет лишения свободы) и арестовали. Как заявили в ФСБ, он сознался и сотрудничает со следствием. У мужчины изъяли средства связи, деньги и «устройство для опрокидывания составов».

ФСБ не раз сообщала о задержании россиян, причастных к попыткам терактов или диверсий в разных регионах, в том числе на железной дороге. 15 марта спецслужба сообщила об уголовном деле против женщины, которая, по данным ведомства, собиралась подорвать железнодорожные пути в Белгородской области. Ей грозит до 20 лет тюрьмы.

В декабре суд в Омске арестовал гражданина Белоруссии Сергея Еремеева, которого обвинили в подрыве двух поездов на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Бурятии. По данным ФСБ, мужчина действовал под контролем украинских спецслужб, взяв из тайника восемь взрывных устройств, чтобы заложить на цистернах грузовых поездов. В суде Еремеев сказал, что хотел помешать перевозке военных грузов.