 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Россиянина обвинили в подготовке теракта на Транссибирской магистрали

ФСБ задержала россиянина, готовившего теракт на Транссибирской магистрали
Сюжет
Военная операция на Украине
Украинские спецслужбы завербовали мужчину во Львове, заявили в ФСБ; по данным ведомства, он прошел подготовку и приехал в Россию, где должен был устраивать сходы поездов с грузами для военных действий на Украине

Россиянина обвинили в подготовке теракта на Транссибирской магистрали
Video

ФСБ задержала россиянина, которого подозревают в попытке совершить теракт на железнодорожном узле Транссибирской магистрали в Свердловской области, сообщает Центр общественных связей ведомства.

По данным спецслужбы, подозреваемый 1962 года рождения действовал по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины. ФСБ считает, что мужчину завербовали во Львове, где он прошел подготовку в украинских спецслужбах. Затем он отправился в Россию, чтобы совершить теракт «путем опрокидывания железнодорожных составов, перевозящих грузы в интересах специальной военной операции».

Против задержанного завели дело по ч. 3, ст. 30, п. а ч. 2 ст. 205 УК (террористический акт, до 20 лет лишения свободы) и арестовали. Как заявили в ФСБ, он сознался и сотрудничает со следствием. У мужчины изъяли средства связи, деньги и «устройство для опрокидывания составов».

ФСБ задержала белоруса по делу о подрыве поездов на БАМе
Политика

ФСБ не раз сообщала о задержании россиян, причастных к попыткам терактов или диверсий в разных регионах, в том числе на железной дороге. 15 марта спецслужба сообщила об уголовном деле против женщины, которая, по данным ведомства, собиралась подорвать железнодорожные пути в Белгородской области. Ей грозит до 20 лет тюрьмы.

В декабре суд в Омске арестовал гражданина Белоруссии Сергея Еремеева, которого обвинили в подрыве двух поездов на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Бурятии. По данным ФСБ, мужчина действовал под контролем украинских спецслужб, взяв из тайника восемь взрывных устройств, чтобы заложить на цистернах грузовых поездов. В суде Еремеев сказал, что хотел помешать перевозке военных грузов.

Читайте на РБК Pro
«Голод, болезни и страх». Почему экономика Великобритании тонет на глазах
Что мешает новичкам в IT найти работу в топовой компании: 4 частые ошибки
Спрос на китайский и арабский бешено возрос. Но на работу возьмут не всех
Когда люди с СДВГ становятся незаменимыми сотрудниками
Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
ФСБ Транссибирская магистраль теракт железная дорога Львов
Материалы по теме
ФСБ заподозрила россиянку в подготовке диверсии на железной дороге
Политика
ФСБ задержала жителя Ростовской области за сотрудничество с СБУ
Политика
Суд арестовал подозреваемого в подготовке диверсии в Ленобласти
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 марта
EUR ЦБ: 99,97 (-0,29) Инвестиции, 15 мар, 16:52 Курс доллара на 16 марта
USD ЦБ: 91,87 (+0,23) Инвестиции, 15 мар, 16:52
Видео дебютного гола Захаряна за «Реал Сосьедад» Спорт, 11:01
В Москве за первый день выборов проголосовали 3,1 млн избирателей Политика, 10:55
Бывший соратник Трампа отказался поддержать его кандидатуру на выборах Политика, 10:51
День на «Красном Октябре»: какой станет стрелка острова Балчуг РБК и Красный Октябрь, 10:50
Тренер ответила гимнастке, критиковавшей питание на базе сборной России Спорт, 10:44
Как голосовали российские политики на президентских выборах. Фоторепортаж Политика, 10:43 
Хубутия назвал недопустимым требование национализации участков в Барвихе Политика, 10:35
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Захарян на испанском обратился к фанатам после дебютного гола в Примере Спорт, 10:17
Десять вариантов квартир с двумя санузлами для большой семьи РБК и ПИК, 10:10
Россиянина обвинили в подготовке теракта на Транссибирской магистрали Политика, 10:07
На Сызранском НПЗ пожар распространился на 500 кв. м Политика, 10:06
«Зрелищный «Спартак» и тягучий СКА». Чего ждать от 1/4 финала в КХЛ Спорт, 10:02
В Сумской области эвакуировали жителей приграничных территорий Политика, 09:40
Выборы президента России. Главное Политика, 09:37