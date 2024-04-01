СВР: США рискуют навлечь на себя подозрения в причастности к терроризму

В СВР увидели для США риски стать подозреваемыми в терроризме

Фото: Евгения Новоженина / Reuters

США рискуют быть заподозренными в причастности к международному терроризму из-за шагов по «обелению киевского режима» после теракта в «Крокус Сити Холле», заявили в Службе внешней разведки России.

«Становится очевидным, что США, обеляя преступный киевский режим и предоставляя ему помощь, рискуют быть заподозренными в причастности к международному терроризму», — цитирует ТАСС пресс-службу СВР.

В администрации американского президента Джо Байдена искажают картину теракта в «Крокусе», сообщили в СВР. По данным службы, Вашингтон «начал выгораживать» президента Украины Владимира Зеленского после нападения на «Крокус Сити Холл».

При этом США не смогли добиться единой оценки теракта от стран — участниц НАТО и ЕС, подчеркнули в СВР.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта, в концертный зал ворвалась группа вооруженных людей. Террористы открыли стрельбу и подожгли концертную площадку.

Жертвами теракта стали 144 человека, более 500, по последним данным, пострадали. Ответственность за нападение на себя взял филиал «Исламского государства» (признана террористической и запрещена в России) «Вилаят Хорасан».

Президент России Владимир Путин подтвердил причастность «радикальных исламистов» к теракту, но уточнил, что нападение было выгодно тем, «кто воюет с нами с 2014 года». Кроме того, Следственный комитет России заявил, что исполнителям теракта поступали деньги и криптовалюта с Украины.

Власти Украины подчеркивали, что страна не имеет отношения к нападению на концертный зал.