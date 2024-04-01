Путин поручил сделать экономику России четвертой в мире к 2030 году

Фото: Андрей Любимов / РБК

Президент Владимир Путин поручил обеспечить к 2030 году вхождение России в четверку крупнейших экономик мира. Список поручений главы государства опубликован на сайте Кремля.

Путин поручил правительству принять меры, обеспечивающие «вхождение к 2030 году Российской Федерации в четверку крупнейших экономик мира по объему валового внутреннего продукта, рассчитанному по паритету покупательной способности». Правительство должно отчитаться перед главой государства об успехах до 31 марта 2025 года.

Президент также поручил правительству к 2030 году добиться, чтобы уровень бедности населения России упал ниже 7%, а бедности многодетных семей — до 12% и ниже. Путин также потребовал снизить долю импорта в ВВП до 17% и увеличить несырьевой неэнергетический экспорт не менее чем на две трети по сравнению с 2023 годом.

В конце февраля 2024 года в ходе оглашения послания Федеральному собранию Путин заявил, что российская экономика в 2023 году показала хороший рост, благодаря которому страна может войти в четверку крупнейших экономик мира. Сейчас, по его словам, экономика России — крупнейшая в Европе по размеру валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности и пятая в мире.

Президент отметил, что по экономике «мы опередили не только ведущие страны Евросоюза, но и все государства так называемой «Большой семерки». Он добавил, что огромную роль в этом сыграл «фундаментальный запас прочности, который был сделан за последние десятилетия».

Такие же данные об экономике Путин представил в январе 2024 года, подводя итоги прошедшего года. Он отметил, что по показателю ВВП на душу населения «нам еще надо стараться».