Путин предсказал вхождение России в четверку крупнейших экономик мира

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Российская экономика в 2023 году показала хороший рост, благодаря которому страна может войти в четверку крупнейших экономик мира, заявил президент Владимир Путин в послании к Федеральному собранию. Сейчас, по его словам, экономика России — крупнейшая в Европе по размеру валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности и пятая в мире.

«Темпы и, главное, качество роста позволяют надеяться и даже утверждать, что уже в ближайшей перспективе мы сможем сделать еще один шаг вперед. Войдем в четверку крупнейших экономических держав мира», — сказал Путин.

Президент отметил, что по экономике «мы опередили не только ведущие страны Евросоюза, но и все государства так называемой «Большой семерки». Он добавил, что огромную роль в этом сыграл «фундаментальный запас прочности, который был сделан за последние десятилетия».

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Такие же данные об экономике Путин представил в январе 2024 года, подводя итоги прошедшего года. Он отметил, что по показателю ВВП на душу населения «нам еще надо стараться».

Во Всемирном банке в январском отчете отразили ожидания роста ВВП России в 2023 году до 2,6%, хотя в июле 2022 года организация прогнозировала этот показатель на уровне 0,2%, а в октябре — 1,6%.

Во Всемирном банке ожидают замедление роста российской экономики в 2024 году до 1,3%, в 2025 году — до 0,9% из-за ограниченных производственных мощностей, в том числе в условиях нехватки кадров.