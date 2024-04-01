CBS сообщило о возможной причастности России к «гаванскому синдрому»

К случаям «гаванского синдрома» у американских дипломатов могут быть причастны российские спецслужбы, сообщает CBS News. Об этом изданию сообщили неназванные источники, которые сообщают, что есть соответствующие доказательства.

За операциями стояли российские спецслужбы, сообщил телеканал, которые воздействовали на дипломатов неизвестным «акустическим оружием». Они также предположили, что сотрудники спецслужб приезжали в те города, где у американских дипломатов вскоре проявлялся «гаванский синдром».

В то же время, пишет CBS News, за месяц до выхода расследования ЦРУ назвало «маловероятным», что «иностранный игрок, включая Россию, проводит продолжительную всемирную кампанию, причиняющую вред персоналу США с помощью оружия или каких-либо инструментов».

Впервые о симптомах «гаванского синдрома» сообщили в 2016 году американские дипломаты на Кубе. Они жаловались на внезапные головные боли, потерю слуха и зрения, проблемы с равновесием и тошноту. При медицинских обследованиях дипломатов были выявлены легкое травматическое повреждение мозга у некоторых из них, а также проблемы с центральной нервной системой.

В 2018 году у американского дипломата выявили подобные симптомы в Китае. В 2021 году The Wall Street Journal писала, что американские дипломаты пожаловались на проявления «гаванского синдрома» в Германии. В том же году газета сообщила об эвакуации сотрудника ЦРУ из Сербии из-за таких же симптомов. Неподтвержденные случаи также были в Польше, Грузии, на Тайване и в Вашингтоне, отмечала WSJ.