 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

CBS сообщило о возможной причастности России к «гаванскому синдрому»

CBS: спецслужбы России могут быть причастны к «гаванскому синдрому» у дипломатов

К случаям «гаванского синдрома» у американских дипломатов могут быть причастны российские спецслужбы, сообщает CBS News. Об этом изданию сообщили неназванные источники, которые сообщают, что есть соответствующие доказательства.

За операциями стояли российские спецслужбы, сообщил телеканал, которые воздействовали на дипломатов неизвестным «акустическим оружием». Они также предположили, что сотрудники спецслужб приезжали в те города, где у американских дипломатов вскоре проявлялся «гаванский синдром».

В то же время, пишет CBS News, за месяц до выхода расследования ЦРУ назвало «маловероятным», что «иностранный игрок, включая Россию, проводит продолжительную всемирную кампанию, причиняющую вред персоналу США с помощью оружия или каких-либо инструментов».

Глава ЦРУ допустил связь России с «гаванским синдромом» у дипломатов
Политика
Уильям Бернс (слева)

Впервые о симптомах «гаванского синдрома» сообщили в 2016 году американские дипломаты на Кубе. Они жаловались на внезапные головные боли, потерю слуха и зрения, проблемы с равновесием и тошноту. При медицинских обследованиях дипломатов были выявлены легкое травматическое повреждение мозга у некоторых из них, а также проблемы с центральной нервной системой.

В 2018 году у американского дипломата выявили подобные симптомы в Китае. В 2021 году The Wall Street Journal писала, что американские дипломаты пожаловались на проявления «гаванского синдрома» в Германии. В том же году газета сообщила об эвакуации сотрудника ЦРУ из Сербии из-за таких же симптомов. Неподтвержденные случаи также были в Польше, Грузии, на Тайване и в Вашингтоне, отмечала WSJ.

Под Киевом установили 10 тыс. «зубов дракона». Фото из космоса

Дипломаты из США и ЕС приняли участие в памятной акции у «Крокуса»

Песков ответил на слова Зеленского о переговорах

Большинство банков Армении перестали работать с картами «Мир»

В здании Бауманки загорелась кровля. Видео

Что происходит в приграничном городах и селах Белгородской области. Репортаж

В какой банк положить деньги: топ-10 вкладов в апреле 2024 года
Теги
Россия США американские дипломаты
Материалы по теме
Китай ответил на обвинение Госдепа в «акустической атаке» на дипломата
Политика
Госдеп заявил о возможной «акустической атаке» на дипломата США в Китае
Политика
АP опубликовало запись кубинской «акустической атаки» на дипломатов США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 99,53 (-0,18) Инвестиции, 29 мар, 16:47 Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 92,37 (+0,1) Инвестиции, 29 мар, 16:47
Идеальный шторм: как Goldman Sachs оценивает перспективы морской торговли Pro, 08:42
Гаврилов заявил о деградации ЕС из-за политики НАТО в отношении России Политика, 08:37
Власти начали обсуждать создание ответственного за мигрантов ведомства Политика, 08:33
«На кону автопром США». Как Америка борется с КНР за рынок электрокаров Pro, 08:33
Следователи изъяли документы МЧС о проверках «Крокуса» Общество, 08:26
Пассажиры смогут получать от компаний в 4 раза больше за задержку рейсов Экономика, 08:20
CBS сообщило о возможной причастности России к «гаванскому синдрому» Политика, 08:14
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
«Деградируют и уходят»: как компании губят штатных IT-специалистов Pro, 08:11
«Мыл полы, вел тренировки»: как россиянин создал успешный бизнес РБК и Honor, 08:10
ВТБ предупредил о «туристических» схемах мошенников Общество, 08:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:50
В Минобороны заявили о перехвате двух дронов над Белгородской областью Политика, 07:41
КНДР запланировала запустить несколько спутников-разведчиков в 2024 году Политика, 07:33
Подборка доступных квартир в пределах МКАД РБК и ПИК, 07:28