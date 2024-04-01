Выжившая в «Крокусе» рассказала, как спаслась от террористов

Выжившая в «Крокусе» рассказала, как спаслась от террористов

Фото: Андрей Любимов / РБК

Зрители концерта «Пикник» в «Крокус Сити Холле» ползли к выходу из зала, когда террористы начали расстреливать партер. Об этом выжившая в теракте Татьяна Козлова рассказала в интервью РЕН ТВ.

По ее словам, когда в зале началось задымление, не все зрители поняли, что происходит.

«Все знают, что «Пикник» любит всякие интересные интерактивные постановки.<...> [Потом] стали сбегать с бельэтажа и с балкона ребята, которые стояли на входе: «Срочно, все выбегаем», — рассказала Козлова.

Как вспоминает женщина, стрельба началась, когда люди перешагивали через ряды.

«Один из тех, кого сейчас поймали, расстреливал партер. Рикошет начался от сидений. К выходу мы ползли, потому что встать было невозможно», — сообщила жительница Подмосковья.

Женщине вместе с мужем удалось выбрать из здания, после этого в «Крокусе» начался пожар.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Вооруженные люди начали стрельбу в концертном зале, а потом подожгли площадку. Концертный зал полностью сгорел.

В результате нападения погибли 144 человека, более 500 пострадали. Ответственность за атаку взяла на себя ячейка «Исламского государства» (признана террористической и запрещена в России) «Вилаят Хорасан». Суд арестовал девять человек по делу о теракте. ФСБ сообщала, что всего в рамках расследования задержали 12 человек.