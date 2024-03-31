Буданов назвал железную дорогу от Ростова до Крыма серьезной проблемой
Железная дорога, которую Россия строит на территории новых регионов, может быть серьезной проблемой, заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в эфире телеканала «Мы — Украина».
«Процесс строительства уже почти завершен, и это может представлять для нас серьезную проблему», — сказал Буданов (цитата по «Страна.ua).
Железную дорогу, о которой идет речь, планировали провести так, чтобы соединить Ростов-на-Дону и Крым через Бердянск и Мариуполь. О начале строительства сообщил в ноябре 2023 года губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Вице-премьер Марат Хуснуллин объяснял, что железная дорога в Крым через новые территории была еще со времен СССР. Однако сейчас часть этой дороги находится вблизи линии соприкосновения, а часть — на безопасном расстоянии от нее.
По словам Балицкого, уже существующая дорога вдоль города Пологи в направлении Орехова, через Камыш-Зарю на Волноваху регулярно подвергается обстрелам. Новая дорога пойдет от железнодорожного узла у поселка Акимовка в Запорожской области. Таким образом власти намерены обезопасить маршрут от обстрелов, говорил губернатор.
В середине марта 2024 года президент России Владимир Путин сообщил, что железная дорога от Ростова-на-Дону до Донецка и Мариуполя восстановлена. Он также пообещал, что в скором времени железнодорожные составы пойдут до Севастополя. Построенная ж/д дорога, по словам главы государства, станет альтернативой Крымскому мосту.
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