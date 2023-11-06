Балицкий рассказал о строительстве железной дороги через новые регионы

Железная дорога соединит Крым и Ростов-на-Дону и будет подобием дублера Крымского моста. Также Балицкий рассказал о надеждах на превращение аэропорта Мелитополя в грузовой авиахаб

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В новых регионах началось строительство железной дороги, которая соединит Ростов-на-Дону и Крым через Бердянск и Мариуполь, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, строительство начнется от поселка Акимовка в Запорожской области.

«Акимовка ниже Мелитополя, юго-западнее находится как раз железнодорожный узел, с которого пойдет строительство, таким образом, чтобы мы смогли обезопасить движение железнодорожного транспорта от обстрелов противника, который сегодня, к сожалению, пока обстреливает железную дорогу, которая идет как раз вдоль города Пологи в направлении Орехова, через Камыш-Зарю на Волноваху», — рассказал Балицкий (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, строительство одной ветки даже без электрической тяги, позволит решить «задачи военных» и вывоза зерна, «железной руды, лома, угля и многих элементов, которые нам сегодня надо связать с большой землей». Балицкий отметил, что путь нужен также потому, что дорога через Крымский мост, во-первых, далека, во-вторых, он «является объектом повышенной опасности».

Кроме того, Балицкий рассказал, что в Мелитополе на базе существующего аэропорта планируется развивить авиахаб. По его словам, аэропорт Сосновый «остается в нормальном состоянии», там можно было бы создать авиакомпанию на базе самолетов, которые там есть и за счет новых, с этой инициативой выступил сенатор Дмитрий Рогозин, отметил Балицкий.

Рогозин в телеграм-канале рассказал, что сейчас в аэропорту «покоятся десятки побитых и неисправных гигантских военно-транспортных самолетов Ил-76», но «все можно исправить».

Балицкий отметил, что пока ситуация не позволяет разместить на базе аэропорта авиацию и нормально его эксплуатировать, так как по нему может наносить удары украинская сторона. Губернатор выразил уверенность, что аэродром смогут затем использовать в военных и гражданских целях, в частности, для перевалки грузов.