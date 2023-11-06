 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Балицкий рассказал о строительстве железной дороги через новые регионы

Балицкий: начато строительство железной дороги из Ростова в Крым через Бердянск
Сюжет
Военная операция на Украине
Железная дорога соединит Крым и Ростов-на-Дону и будет подобием дублера Крымского моста. Также Балицкий рассказал о надеждах на превращение аэропорта Мелитополя в грузовой авиахаб
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В новых регионах началось строительство железной дороги, которая соединит Ростов-на-Дону и Крым через Бердянск и Мариуполь, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, строительство начнется от поселка Акимовка в Запорожской области.

«Акимовка ниже Мелитополя, юго-западнее находится как раз железнодорожный узел, с которого пойдет строительство, таким образом, чтобы мы смогли обезопасить движение железнодорожного транспорта от обстрелов противника, который сегодня, к сожалению, пока обстреливает железную дорогу, которая идет как раз вдоль города Пологи в направлении Орехова, через Камыш-Зарю на Волноваху», — рассказал Балицкий (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, строительство одной ветки даже без электрической тяги, позволит решить «задачи военных» и вывоза зерна, «железной руды, лома, угля и многих элементов, которые нам сегодня надо связать с большой землей». Балицкий отметил, что путь нужен также потому, что дорога через Крымский мост, во-первых, далека, во-вторых, он «является объектом повышенной опасности».

Кроме того, Балицкий рассказал, что в Мелитополе на базе существующего аэропорта планируется развивить авиахаб. По его словам, аэропорт Сосновый «остается в нормальном состоянии», там можно было бы создать авиакомпанию на базе самолетов, которые там есть и за счет новых, с этой инициативой выступил сенатор Дмитрий Рогозин, отметил Балицкий.

Рогозин в телеграм-канале рассказал, что сейчас в аэропорту «покоятся десятки побитых и неисправных гигантских военно-транспортных самолетов Ил-76», но «все можно исправить».

Программа развития РБК Pro Публичные выступления: новый навык

Балицкий отметил, что пока ситуация не позволяет разместить на базе аэропорта авиацию и нормально его эксплуатировать, так как по нему может наносить удары украинская сторона. Губернатор выразил уверенность, что аэродром смогут затем использовать в военных и гражданских целях, в частности, для перевалки грузов.

Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Евгений Балицкий Крым Запорожская область ДНР Ростов-на-Дону Мелитополь
Дмитрий Рогозин фото

Дмитрий Рогозин

политик, сенатор от Запорожья

21 декабря 1963 года
Материалы по теме
Балицкий сообщил о полной остановке контрнаступления ВСУ в Запорожье
Политика
Глава «Росатома» допустил перезапуск Запорожской АЭС в 2024 году
Политика
В Запорожской области перестанут оказывать медпомощь по паспортам Украины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 4 ноября
EUR ЦБ: 99,01 (+0,01) Инвестиции, 03 ноя, 16:42 Курс доллара на 4 ноября
USD ЦБ: 93,04 (-0,14) Инвестиции, 03 ноя, 16:42
В Москве и области ввели желтый уровень погодной опасности из-за ветра Общество, 10:46
Причиной стрельбы с пострадавшими в центре Москвы стала просьба закурить Общество, 10:43
Где находится самое высокое и пустое здание в мире РБК и ЛСР, 10:39
«Сбер» обновил рекорд чистой прибыли. На какие дивиденды рассчитывать Pro, 10:37
Число погибших в секторе Газа израильских военных достигло 30 Политика, 10:29
Армия Израиля заявила о взятии под контроль военного лагеря ХАМАС Политика, 10:19
Кому Polymetal может продать активы и что ждать от акций компании Pro, 10:03
Digital MBA от РБК: онлайн-курс для управленцев
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Узнать подробнее
Банки отметили рост спроса на ипотеку на фоне повышения ключевой ставки Недвижимость, 10:01
Что такое виртуальная карта, зачем нужна и как ее оформить Инвестиции, 10:00
Число погибших в секторе Газа сотрудников агентства ООН выросло до 88 Политика, 09:55
Дикое животное в городе: как себя с ними вести, кого и когда кормить РБК и ДПиООС, 09:55
Киев назвал фейком данные об оружии с Украины на Ближнем Востоке Политика, 09:43
Балицкий рассказал о строительстве железной дороги через новые регионы Политика, 09:38
Ученые зафиксировали сильную магнитную бурю на Земле Общество, 09:28