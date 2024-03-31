Село в Белгородской области атаковал дрон ВСУ

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Украинский дрон сбросил три взрывных устройства на село Богун-Городок в Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, повреждены кровля частного дома и один легковой автомобиль.

«Оперативные службы работают на месте», — написал он в телеграм-канале.

После начала военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников.