Село в Белгородской области атаковал дрон ВСУ
Украинский дрон сбросил три взрывных устройства на село Богун-Городок в Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, повреждены кровля частного дома и один легковой автомобиль.
«Оперативные службы работают на месте», — написал он в телеграм-канале.
После начала военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников.
погиб, пострадали три мирных жителя. Ночью еще один беспилотник сбили системы ПВО. По словам Гладкова, повреждены 17 многоэтажных домов, гимназия и «Белгород Арена».
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