С Байконура запустили ракету «Союз-2.1б» со спутником «Ресурс-П»

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С космодрома Байконур запустили ракету «Союз-2.1б» со спутником дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П». Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос» в своем телеграм-канале.

Ракета-носитель стартовала в 12:36 мск. Спутник «Ресурс-П» успешно вышел на целевую орбиту. В «Роскосмосе» рассказали, что аппарат будет исследовать природные ресурсы Земли, отслеживать загрязнение окружающей среды, искать месторождение полезных ископаемых, оценивать состояние ледовой обстановки и мониторить чрезвычайные ситуации.

«Ресурс-П» — серия российских гражданских спутников. Аппараты разработал ракетно-космический центр «Прогресс». К ноябрю 2018 года «Роскосмос» запустил три таких спутника, все они уже вышли из состава орбитальной группировки.

23 марта с космодрома Байконур запустили ракету-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-25». На нем к Международной космической станции (МКС) отправились российский космонавт Олег Новицкий, первая белорусская женщина-космонавт Марина Василевская и астронавт США Трейси Дайсон. Корабль пристыковался к станции 25 марта.

Василевская и Новицкий проведут на МКС около двух недель и вернутся на Землю 2 апреля вместе с американкой Лорал О’Харой. Дайсон останется там до сентября вместе с россиянами Олегом Кононенко и Николаем Чубом, которые отправились в космос на корабле «Союз МС-24» в начале осени 2023 года.