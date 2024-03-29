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Технологии и медиа ,  
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«Роскосмос» назвал дату первого пуска «Ангары-А5» с Восточного

Первый пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с «Восточного» состоится 9 апреля
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Первый старт ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома «Восточный» состоится 9 апреля. Об этом пресс-служба госкорпорации «Роскосмос» сообщила в еженедельном дайджесте на YouTube-канале.

«Пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» <...> планируется на 9 апреля», — говорится в сообщении.

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&laquo;Ангара-А5&raquo;

26 марта ракету вывезли на стартовый комплекс площадки 1А. На орбиту носитель с полезной нагрузкой на борту выведет разгонный блок «Орион».

В ближайшей перспективе «Ангара-А5» должна заменить ракеты «Протон-М». Кроме того, «Ангара-А5» станет частью космического ракетного комплекса «Амур», на котором в дальнейшем будут собирать многоразовую ракету-носитель.

«Ангара-А5» — это одна из наиболее грузоподъемных ракет своего класса. На орбиту она может вывести от 3 до 7,5 т полезной нагрузки. Прежде пуск ракеты проводили в 2014 и 2020 году только с космодрома Плесецк.

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Теги
Россия Ангара Восточный
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