«Роскосмос» назвал дату первого пуска «Ангары-А5» с Восточного

Фото: Global Look Press

Первый старт ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома «Восточный» состоится 9 апреля. Об этом пресс-служба госкорпорации «Роскосмос» сообщила в еженедельном дайджесте на YouTube-канале.

«Пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» <...> планируется на 9 апреля», — говорится в сообщении.



26 марта ракету вывезли на стартовый комплекс площадки 1А. На орбиту носитель с полезной нагрузкой на борту выведет разгонный блок «Орион».

В ближайшей перспективе «Ангара-А5» должна заменить ракеты «Протон-М». Кроме того, «Ангара-А5» станет частью космического ракетного комплекса «Амур», на котором в дальнейшем будут собирать многоразовую ракету-носитель.

«Ангара-А5» — это одна из наиболее грузоподъемных ракет своего класса. На орбиту она может вывести от 3 до 7,5 т полезной нагрузки. Прежде пуск ракеты проводили в 2014 и 2020 году только с космодрома Плесецк.