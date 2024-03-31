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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Террористов в Дагестане нашли в рамках усиления после теракта в «Крокусе»

Меликов: террористов в Дагестане нашли после усиления из-за теракта в «Крокусе»
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Террористов в Дагестане выявили в рамках усиления безопасности после теракта в Подмосковье. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов в своем телеграм-канале.

Меликов напомнил, что утром 31 марта на территории Ленинского, Советского районов Махачкалы и Каспийска объявили режим контртеррористической операции (КТО). Задержали трех человек. У них изъяли оружие, боеприпасы и готовое к применению самодельное взрывное устройство.

По словам Меликова, найденные у подозреваемых вещи «указывают на возможное планирование задержанными террористических преступлений на территории нашей республики». Он отметил, что в ходе проведения КТО никто из местных жителей не пострадал, потерь среди силовиков также нет.

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В Подмосковье 22 марта произошел теракт в «Крокус Сити Холле»: несколько человек ворвались в здание перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу по людям и устроили поджог. Пожар охватил площадь 13 тыс. кв. м, его окончательно потушили только вечером 23 марта, концертный зал полностью сгорел.

По последним данным МЧС, погибли 144 человека, пострадал 551. Ответственность за атаку взяло на себя афганское крыло «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России). Четверых непосредственных исполнителей теракта арестовали, всего по делу о нападении задержали 12 человек.

Теги
Сергей Меликов Дагестан Каспийск Махачкала КТО
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