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Общество ,  
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В Каспийске провели контртеррористическую операцию. Видео

Появилось видео контртеррористической операции в Каспийске
В Каспийске, а также Махачкале в ходе КТО задержали трех человек. При обыске у них нашли автоматическое оружие, боеприпасы и самодельную бомбу. В ходе спецоперации никто из местных жителей не пострадал

В Каспийске провели контртеррористическую операцию. Видео
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Теги
Каспийск Махачкала КТО Дагестан контртеррористическая операция
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