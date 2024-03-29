В Белгородской области силы ПВО сбили беспилотник
Украинский беспилотный летательный аппарат сбит в Белгородской области, сообщает Минобороны в своем телеграм-канале.
В военном ведомстве уточнили, что дрон был самолетного типа.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.
В ночь на 29 марта губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО на подлете к Белгороду сбила 15 воздушных целей.
«В Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ выбиты окна в 37 квартирах 17 многоквартирных домов, в одном из многоквартирных домов осколки снаряда сильно повредили балкон одной квартиры. Повреждено остекление в «Белгород Арене» и гимназии № 22 Белгорода. По предварительным данным, осколками посечены 12 автомобилей», — написал он.
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