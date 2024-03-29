Гладков сообщил о повреждении многоэтажек и гимназии в Белгороде
Система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, на подлете к городу сбито 15 воздушных целей, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ выбиты окна в 37 квартирах 17 многоквартирных домов, в одном из многоквартирных домов осколки снаряда сильно повредили балкон одной квартиры. Повреждено остекление в «Белгород Арене» и гимназии № 22 Белгорода. По предварительным данным, осколками посечены 12 автомобилей», — написал он.
«Белгород Арена» и гимназия № 22 расположены на юго-западе Белгорода, недалеко от Архиерейской рощи. Расстояние между ними около 1,5 км.
В Белгородском районе, по словам губернатора, после отражения воздушной атаки в поселке Дубовое в одном частном домовладении посечена кровля, в селе Репное осколками посечен один автомобиль.
Тревога ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе была объявлена в регионе в 2:49 ночи и отменена час спустя.
Мэр Белгорода Валентин Демидов позже уточнил, что под огнем ВСУ этой ночью оказался спальный район Белгорода, однако никто из жителей не пострадал. «Выбиты или треснули окна в 37 квартирах. В одном из многоквартирных домов обломки попали в балкон 9 этажа», — добавил он.
Российские регионы регулярно подвергаются ракетным атакам и атакам беспилотников с начала военной операции на Украине. В Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности.
Последний раз сирены ракетной опасности включали в регионе вечером 27 марта. Спустя 24 минуты сигнал отключили. После этого Минобороны отчиталось, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, которая уничтожила 16 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир».
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