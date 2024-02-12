Эксперты ВТБ посоветовали удалять голосовые сообщения из-за мошенников

Среди злоумышленников распространяется новая схема обмана в мессенджерах: аккаунт знакомого жертвы взламывают, изучают диалог и присылают старые голосовые сообщения, чтобы не вызвать подозрений при просьбе отправить сбережения

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Мошенники стали использовать старые голосовые сообщения из существующих переписок, чтобы обманывать жертв, сообщили РБК в пресс-службе ВТБ.

Новая схема предполагает взлом аккаунта жертвы в мессенджере и внимательное изучение переписки со знакомыми и коллегами. После подбора подходящего собеседника с ним связываются с помощью текстового сообщения от имени владельца аккаунта. Причем изначально беседа может не касаться денег, первостепенная задача мошенника — войти в доверие, этого он может достичь, продолжив начатый диалог или подняв старую тему, которую обнаружит в переписке: день рождения друга, планы на выходные и другие.

Затем мошенники отправляют старые голосовые сообщения, за счет чего их собеседник убеждается, что действительно говорит с родственником или знакомым. Только после этого возникает просьба помочь деньгами, например, одолжить на один день, и жертва отправляет средства мошеннику.

«Будьте бдительны и не поддавайтесь на уговоры, проверяйте информацию через дополнительные каналы связи. Для защиты мы рекомендуем удалять голосовые сообщения из чатов после прослушивания или поставить опцию их автоудаления», — заявил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

Для обработки аудиосообщений мошенники используют искусственный интеллект, который объединяет нарезки из старых записей, рассказывал РБК ведущий специалист департамента Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. Евгений Егоров. Он подчеркнул: такая схема новая и «довольно продвинутая» для России, хотя за рубежом похожие случаи встречались.

Эксперты также отметили, что в последнее время фиксируется волна новых случаев мошенничества, связанных с кражей личных аккаунтов в Telegram, например, с помощью фейковых голосований. «Все эти схемы объединяет необходимость ввода своего номера телефона и СМС-кода. Полученные данные затем используются злоумышленниками для несанкционированного доступа к учетной записи и последующей рассылки спама или вымогания денег», — объяснила РБК эксперт центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» Диана Селехина.