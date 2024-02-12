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Эксклюзивы РБК ,  
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Эксклюзив

Эксперты ВТБ посоветовали удалять голосовые сообщения из-за мошенников

ВТБ: мошенники изучают переписку и обманывают старыми голосовыми сообщениями
Сюжет
Эксклюзивы РБК
Среди злоумышленников распространяется новая схема обмана в мессенджерах: аккаунт знакомого жертвы взламывают, изучают диалог и присылают старые голосовые сообщения, чтобы не вызвать подозрений при просьбе отправить сбережения
Фото: Ivan_Shenets / Shutterstock
Фото: Ivan_Shenets / Shutterstock

Мошенники стали использовать старые голосовые сообщения из существующих переписок, чтобы обманывать жертв, сообщили РБК в пресс-службе ВТБ.

Новая схема предполагает взлом аккаунта жертвы в мессенджере и внимательное изучение переписки со знакомыми и коллегами. После подбора подходящего собеседника с ним связываются с помощью текстового сообщения от имени владельца аккаунта. Причем изначально беседа может не касаться денег, первостепенная задача мошенника — войти в доверие, этого он может достичь, продолжив начатый диалог или подняв старую тему, которую обнаружит в переписке: день рождения друга, планы на выходные и другие.

Затем мошенники отправляют старые голосовые сообщения, за счет чего их собеседник убеждается, что действительно говорит с родственником или знакомым. Только после этого возникает просьба помочь деньгами, например, одолжить на один день, и жертва отправляет средства мошеннику.

«Будьте бдительны и не поддавайтесь на уговоры, проверяйте информацию через дополнительные каналы связи. Для защиты мы рекомендуем удалять голосовые сообщения из чатов после прослушивания или поставить опцию их автоудаления», — заявил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

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Фото:Zuma \ ТАСС

Для обработки аудиосообщений мошенники используют искусственный интеллект, который объединяет нарезки из старых записей, рассказывал РБК ведущий специалист департамента Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. Евгений Егоров. Он подчеркнул: такая схема новая и «довольно продвинутая» для России, хотя за рубежом похожие случаи встречались.

Эксперты также отметили, что в последнее время фиксируется волна новых случаев мошенничества, связанных с кражей личных аккаунтов в Telegram, например, с помощью фейковых голосований. «Все эти схемы объединяет необходимость ввода своего номера телефона и СМС-кода. Полученные данные затем используются злоумышленниками для несанкционированного доступа к учетной записи и последующей рассылки спама или вымогания денег», — объяснила РБК эксперт центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» Диана Селехина.

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