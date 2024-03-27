 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

ФСБ предупредила о звонках мошенников под видом сотрудников спецслужб

ФСБ предупредила о звонках от представляющихся сотрудниками спецслужб людей
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Федеральная служба безопасности попросила россиян не верить звонкам от людей, представляющихся сотрудниками спецслужб. Сообщение об этом опубликовано на сайте ФСБ.

В последнее время увеличилось число обращений от граждан о случаях мошенничества, в которых упоминается ФСБ, отметили в пресс-службе. Россияне пожаловались на похищение денег и звонки от неизвестных людей с номеров, идентичных номерам телефонов спецслужбы. Мошенники также присылали гражданам в мессенджерах фотографии своих служебных удостоверений.

«Не верьте звонкам от так называемых сотрудников и следователей ФСБ России о том, что вы являетесь подозреваемым (обвиняемым)», — попросили в ведомстве, добавив, что такие уведомления передаются в письменном виде и вручаются лично.

Также ФСБ объяснила, что ее сотрудники никогда не присылают гражданам копии своих служебных удостоверений и не используют деньги граждан для оказания помощи оперативным подразделениям при раскрытии преступлений.

«Не верьте предложениям о необходимости получения кредита, перевода денег на «безопасный счет» или передачи их курьеру», — добавили в спецслужбе.

Мошенники под видом сотрудников ФСБ выманили у актера Певцова ₽1 млн
Общество
Дмитрий Певцов

После нападения на «Крокус Сити Холл» россияне начали массово получать от мошенников провокационные предложения об участии в терактах, сообщили «Коммерсанту» в компании Т.Hunter, которая специализируется на разведке по открытым источникам.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Подобные сообщения приходят в мессенджеры Telegram, WhatsApp и Viber. Их получили жители крупных городов — Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, а также в Тульской и Смоленской областях. Пользователям предлагают заработать 500–700 тыс. руб., в том числе за помощь в организации теракта.

Один из подозреваемых по делу «Крокуса» рассказал на допросе, что с ним связался некий «проповедник» в Telegram и предложил 500 тыс. руб. за нападение.

Лукашенко привел детали разговора с Путиным после теракта в «Крокусе»

В ООН почтили минутой молчания память жертв теракта в «Крокусе»

Заявление главы ФСБ Бортникова о теракте в «Крокусе». Главное

Володин высказался по вопросу возвращения смертной казни. Видео

Министр здравоохранения рассказал о состоянии раненых при теракте

Опубликовано фото восьмого обвиняемого по делу о теракте

Новые кадры обрушившегося моста через реку в США. Видео

Как выглядит «Крокус» после завершения аварийно-спасательных работ
Теги
ФСБ мошенники предупреждение теракт
Материалы по теме
Эксперты рассказали о способе мошенников получить доступ к «Госуслугам»
Технологии и медиа
В «Крокус Сити Холле» предупредили о рисках мошенничества
Общество
В Подмосковье мошенники заставили бывшего сотрудника ограбить АЗС
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 100,41 (+0,05) Инвестиции, 26 мар, 16:48 Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 92,57 (-0,2) Инвестиции, 26 мар, 16:48
Мастер-спальня и кухня-ниша: в чем польза умных планировок РБК и ПИК, 17:14
Как «умные» устройства в офисах становятся дырой в заборе для хакеров Pro, 17:04
Как на Урале решили создать крупнейшую в России туристическую тропу Стиль, 17:04
Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное Общество, 17:01
Молчуны и болтуны: что это за дети и как им помочь Pro, 16:54
В Казахстане закрыли криптообменник с доходом $1,35 млн Крипто, 16:53
Белгородский поселок Поляна второй раз за день подвергся атаке дрона ВСУ Политика, 16:52
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:49
Глава Mercedes сообщил о желании подписать контракт с Ферстаппеном Спорт, 16:40
Три криптопроекта на базе ИИ сделают единый токен. Как это работает Крипто, 16:39
В Ростове задержали вербовщиков в экстремистскую организацию «Алля-Аят» Политика, 16:36
Как автобус в Курске не смог остановиться и снес несколько машин Общество, 16:36
В РПЦ после теракта заявили, что милосердие предпочтительнее мести Общество, 16:35
В Госдуме поддержали создание банковских вкладов для накоплений на жилье Недвижимость, 16:32