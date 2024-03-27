ФСБ предупредила о звонках мошенников под видом сотрудников спецслужб

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Федеральная служба безопасности попросила россиян не верить звонкам от людей, представляющихся сотрудниками спецслужб. Сообщение об этом опубликовано на сайте ФСБ.

В последнее время увеличилось число обращений от граждан о случаях мошенничества, в которых упоминается ФСБ, отметили в пресс-службе. Россияне пожаловались на похищение денег и звонки от неизвестных людей с номеров, идентичных номерам телефонов спецслужбы. Мошенники также присылали гражданам в мессенджерах фотографии своих служебных удостоверений.

«Не верьте звонкам от так называемых сотрудников и следователей ФСБ России о том, что вы являетесь подозреваемым (обвиняемым)», — попросили в ведомстве, добавив, что такие уведомления передаются в письменном виде и вручаются лично.

Также ФСБ объяснила, что ее сотрудники никогда не присылают гражданам копии своих служебных удостоверений и не используют деньги граждан для оказания помощи оперативным подразделениям при раскрытии преступлений.

«Не верьте предложениям о необходимости получения кредита, перевода денег на «безопасный счет» или передачи их курьеру», — добавили в спецслужбе.

После нападения на «Крокус Сити Холл» россияне начали массово получать от мошенников провокационные предложения об участии в терактах, сообщили «Коммерсанту» в компании Т.Hunter, которая специализируется на разведке по открытым источникам.

Подобные сообщения приходят в мессенджеры Telegram, WhatsApp и Viber. Их получили жители крупных городов — Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, а также в Тульской и Смоленской областях. Пользователям предлагают заработать 500–700 тыс. руб., в том числе за помощь в организации теракта.

Один из подозреваемых по делу «Крокуса» рассказал на допросе, что с ним связался некий «проповедник» в Telegram и предложил 500 тыс. руб. за нападение.