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Талибы обвинили США в нарушении воздушного пространства Афганистана

Талибы заявили о нарушении США воздушного пространства Афганистана

Американские БПЛА нарушили воздушное пространство Афганистана, заявил представитель движения «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено) Забихулла Муджахид. Об этом сообщил афганский телеканал Tolo News.

«Эти беспилотники, которые летают и проходят через воздушное пространство некоторых близлежащих стран и Афганистана, несомненно, принадлежат Соединенным Штатам», — цитирует Муджахида телеканал.

Представитель талибов отметил, что Вашингтон должен нести ответственность за свои действия и «прекратить агрессию». Государства-соседи Афганистана не должны позволять американским дронам пресекать границу страны, подчеркнул Муджахид.

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