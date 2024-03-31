Талибы обвинили США в нарушении воздушного пространства Афганистана
Американские БПЛА нарушили воздушное пространство Афганистана, заявил представитель движения «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено) Забихулла Муджахид. Об этом сообщил афганский телеканал Tolo News.
«Эти беспилотники, которые летают и проходят через воздушное пространство некоторых близлежащих стран и Афганистана, несомненно, принадлежат Соединенным Штатам», — цитирует Муджахида телеканал.
Представитель талибов отметил, что Вашингтон должен нести ответственность за свои действия и «прекратить агрессию». Государства-соседи Афганистана не должны позволять американским дронам пресекать границу страны, подчеркнул Муджахид.
В августе 2022 года «Талибан» призвал Пакистан закрыть небо для Вашингтона. Движение заявило, что США используют территорию республики для проникновения в Афганистан и ударов по нему.
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