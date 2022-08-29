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Талибы потребовали от Пакистана закрыть небо для беспилотников США

Пакистан разрешил американским беспилотникам использовать свое воздушное пространство для проникновения в Афганистан и ударов по нему, заявил назначенный захватившим власть в Афганистане движением «Талибан» (признано в России терористической организацией и запрещено) министр обороны мулла Мохаммад Якуб, передает Khaama Press.

Он сказал об этом после смерти лидера признанной в России террористической огранизацией «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири в конце июля. Тогда США узнали о нахождении аз-Завахири в Кабуле и нанесли удар с беспилотника. Среди мирного населения жертв не было, заверили в США. Правительство талибов осудило атаку Вашингтона.

Якуб подчеркнул, что использование беспилотников для патрулирования воздушного пространства Афганистана является явным нарушением границ страны.

«Мы просим Пакистан не использовать свое воздушное пространство против нас», — сказал он.

В Пакистане отвергли обвинения в причастности к контртеррористической операции США и осведомленности о ней. Отвечая на заявление Якуба, пакистанский МИД выразил глубокую обеспокоенность его словами.

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«В отсутствие каких-либо доказательств, как признал сам афганский министр, такие предположительные утверждения вызывают глубокое сожаление и бросают вызов нормам ответственного дипломатического поведения», — сказал представитель ведомства.

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В МИДе указали, что Пакистан подтверждает свою веру в суверенитет и территориальную целостность всех государств и осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях. Исламабад призвал талибов обеспечить выполнение международных обязательств и не допускать использования своей территории в террористических целях против какой-либо страны.

Талибы пришли к власти в Афганистане год назад после вывода американских войск из страны.15 августа вооруженные группы талибов вошли в Кабул, экс-президент Ашраф Гани бежал из страны. Талибы сформировали новое правительство, однако его не признали ни в одной стране, хотя движение считает, что выполнило все условия для этого.

Теги
Афганистан Пакистан воздушное пространство США беспилотник талибы
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