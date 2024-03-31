В Курской области отменили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников отменили в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале.
«Отбой опасности атаки БПЛА», — написал он.
О готовности сил ПВО к отражению атаки губернатор заявил в ночь на 31 марта. Режим тревоги действовал более трех часов.
Атаки беспилотников и обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины в Курской области фиксируют регулярно. 30 марта в селе Гуево из-за обстрела повреждения получили четыре дома, хозпостройки и заборы.
В результате атаки на регион 27 марта без электричества остались поселок Тёткино и часть села Попово-Лежачи. Власти области сообщили о повреждении пяти домов, двух автомобилей и газовой трубы.
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