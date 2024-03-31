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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области отменили опасность атаки беспилотников

Старовойт: в Курской области отменена опасность атаки беспилотников
Сюжет
Военная операция на Украине

Опасность атаки беспилотников отменили в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

«Отбой опасности атаки БПЛА», — написал он.

О готовности сил ПВО к отражению атаки губернатор заявил в ночь на 31 марта. Режим тревоги действовал более трех часов.

В Курской области объявили опасность атаки беспилотника
Политика

Атаки беспилотников и обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины в Курской области фиксируют регулярно. 30 марта в селе Гуево из-за обстрела повреждения получили четыре дома, хозпостройки и заборы.

В результате атаки на регион 27 марта без электричества остались поселок Тёткино и часть села Попово-Лежачи. Власти области сообщили о повреждении пяти домов, двух автомобилей и газовой трубы.

В Курской области отменили опасность атаки беспилотников
В Курской области отменили опасность атаки беспилотников

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Курская область Роман Старовойт беспилотники Военная операция на Украине
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области
20 января 1972 года
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