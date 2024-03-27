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Военная операция на Украине ,  
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После обстрела в Курской области без света остались село и поселок

Старовойт: после обстрела в Курской области без света остались село и поселок
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

В результате обстрела со стороны Украины без электроснабжения остались поселок Тёткино в Курской области и часть села Попово-Лежачи, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.

«Повреждены газовая труба, пять домовладений и два личных автомобиля. Обесточены село Попово-Лежачи и частично поселок Тёткино», — написал глава региона.

Он уточнил, что ремонтные работы начнутся после того, как «позволит обстановка».

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Фото:Яндекс.Карты

Оба населенных пункта расположены в непосредственной близости от границы с Украиной и регулярно попадают под обстрелы.

Старовойт 20 марта сообщил, что в результате нескольких обстрелов за утро взрывы произошли в районе промышленного предприятия. В поселке находится сахарный завод, следует из данных сервиса «Яндекс Карты».

После обстрела в Курской области без света остались село и поселок
После обстрела в Курской области без света остались село и поселок

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Роман Старовойт обстрел Курская область
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области
20 января 1972 года
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