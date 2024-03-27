После обстрела в Курской области без света остались село и поселок
В результате обстрела со стороны Украины без электроснабжения остались поселок Тёткино в Курской области и часть села Попово-Лежачи, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.
«Повреждены газовая труба, пять домовладений и два личных автомобиля. Обесточены село Попово-Лежачи и частично поселок Тёткино», — написал глава региона.
Он уточнил, что ремонтные работы начнутся после того, как «позволит обстановка».
Оба населенных пункта расположены в непосредственной близости от границы с Украиной и регулярно попадают под обстрелы.
Старовойт 20 марта сообщил, что в результате нескольких обстрелов за утро взрывы произошли в районе промышленного предприятия. В поселке находится сахарный завод, следует из данных сервиса «Яндекс Карты».
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