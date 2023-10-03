Минобороны заявило о подготовке нападений на российских военных в Сирии

Фото: Андрей Грязнов / ТАСС

Террористы, действующие в сирийских провинциях Идлиб, Алеппо и Латакия, готовят нападения на пункты дислокации российских военных и военнослужащих армии Сирии. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«По данным, полученным российским Центром по примирению враждующих сторон от органов сирийской разведки, террористические группировки «Исламская партия Туркестана» и «Ансар ат-Таухид» (обе запрещены в России. — РБК), действующие в Идлибской зоне деэскалации, <...> осуществляют подготовку к проведению нападений на пункты дислокации российских и сирийских военнослужащих», — сказал он.

Террористы намерены использовать для атак беспилотники кустарного производства, а также модифицированные реактивные системы залпового огня (РСЗО) дальнего радиуса действия, уточнил заместитель руководителя центра.

Командование российского контингента совместно с армией Сирии примет меры, чтобы не допустить провокаций, добавил Кулить.

«Ансар ат-Таухид» и «Исламская партия Туркестана» действуют в Идлибе и его окрестностях. В этой провинции и отдельных юго-западных регионах власти ведут борьбу с террористическими группировками. Большая часть территории Сирии контролируется Дамаском и режимом президента Башара Асада.

Основная часть российских сил была выведена с территории Сирии в конце 2017 года. Военные России остались только на авиабазе Хмеймим и в пункте материально-технического обеспечения в Тартусе, эти базы Москва арендует на 49 лет. Они находятся на побережье Средиземного моря на западе страны.