Al Mayadeen сообщил об ударе по провинции на востоке Сирии

Провинция Дейр-Эз-Зор на востоке Сирии подверглась авиаударам, сообщает телеканал Al Mayadeen.

По информации издания, под удары попали район Аль-Салихия в городе Аль-Букамаль, жилые кварталы в Аль-Маядине и район Аль-Кусур в Дейр-эз-Зоре.

В результате атаки погибли несколько человек, есть пострадавшие, их число не известно. По информации телеканала, удар могли нанести американские военные.

Ранее, 24 марта, Al Mayadeen сообщил об ударе по авиабазе США Хараб аль-Джир в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии. Сначала по ней выпустили три ракеты, а после атаковали беспилотником.

Пентагон сообщил, что за четыре месяца с начала войны между Израилем и ХАМАС американские военные на Ближнем Востоке зафиксировали более 170 атак на свои объекты.