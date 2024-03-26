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Al Mayadeen сообщил об ударе по провинции на востоке Сирии

Al Mayadeen: по провинции Дейр-эз-Зор в Сирии нанесены авиаудары

Провинция Дейр-Эз-Зор на востоке Сирии подверглась авиаударам, сообщает телеканал Al Mayadeen.

По информации издания, под удары попали район Аль-Салихия в городе Аль-Букамаль, жилые кварталы в Аль-Маядине и район Аль-Кусур в Дейр-эз-Зоре.

В результате атаки погибли несколько человек, есть пострадавшие, их число не известно. По информации телеканала, удар могли нанести американские военные.

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Ранее, 24 марта, Al Mayadeen сообщил об ударе по авиабазе США Хараб аль-Джир в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии. Сначала по ней выпустили три ракеты, а после атаковали беспилотником.

Пентагон сообщил, что за четыре месяца с начала войны между Израилем и ХАМАС американские военные на Ближнем Востоке зафиксировали более 170 атак на свои объекты.

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