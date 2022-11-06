Минобороны сообщило о подготовке боевиками в Сирии провокации с ударами по беженцам

Минобороны сообщило о подготовке провокации боевиками в Сирии

Террористы в Сирии намерены провести постановочные съемки в провинции Идлиб для обвинения сирийских властей и ВКС России в нанесении ударов по мирным жителям. Об этом сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров со ссылкой на разведданные.

«Боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир Аш-Шам», запрещенная в России террористическая организация) совместно с псевдогуманитарной организацией «Белые каски» планируется проведение провокаций в провинции Идлиб. Боевики намерены провести постановочные съемки последствий инсценированных ударов в районах расположения лагерей беженцев в населенных пунктах Кафр-Диан и Кафр-Джалес провинции Идлиб», — заявил Егоров.

По словам Егорова, целью провокации является обвинение вооруженных сил России и Сирии в нанесении ударов по мирным жителям и объектам гуманитарной помощи.

Ранее 4 ноября в Минобороны сообщили о планах боевиков запрещенных в России террористических группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Исламская партия Туркестана» атаковать российскую авиабазу Хмеймим. По данным ведомства, террористы собираются использовать ударные беспилотники и дроны-камикадзе.