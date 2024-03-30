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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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В память о жертвах теракта у «Крокуса» выложили фигуры журавлей из свечей

В память о жертвах теракта у здания «Крокуса» выложили фигуры журавлей из свечей
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»

Фигуры журавлей, составленные из свечей, зажгли на стихийном мемориале у стен «Крокус Сити Холле» в память о погибших в теракте.

Силуэты птиц выложили возле сцены, на которой провели благотворительный концерт.

В память о жертвах теракта у «Крокуса» выложили фигуры журавлей из свечей
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В рамках памятной акции состоялся концерт симфонического оркестра под управлением дирижера, генерального директора Большого театра и художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева. Концерт провели на девятый день после нападения.

Во время выступления музыкантов на стене за сценой транслировали видеоряд с фотографиями погибших в результате теракта.

Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное
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Фото:Максим Шеметов / Reuters

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Вооруженные люди ворвались в концертный зал и начали стрельбу. Нападавшие подожгли площадку, «Крокус» полностью выгорел.

Жертвами атаки стали 144 человека, более 500 пострадали. Ответственными за атаку себя назвали боевики ячейки террористической организации «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в России) «Вилаят Хорасан».

ФСБ сообщила, что всего в рамках дела были задержаны 12 человек. Президент России Владимир Путин назвал «радикальных исламистов» ответственными за теракт, но также отметил, что нападение было выгодно тем, кто «воюет с нами с 2014 года».

Теги
«Крокус Сити Холл» теракт акция памяти
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