В Москве прошли похороны погибшего в «Крокусе» полковника ГРУ

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В Москве 29 марта прошли похороны полковника спецназа ГРУ Тимура Мясникова, погибшего во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщают «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу организации «Офицеры России».

О гибели Мясникова сообщил накануне председатель президиума самарского регионального отделения организации Артур Маливанчук. Где конкретно похоронили полковника, в «Офицерах России» не уточнили.

Имени Мясникова не было в списке погибших, который публиковал МЧС, он значился в перечне госпитализированных после теракта, который опубликовал минздрав Подмосковья.

Как рассказал Маливанчук, во время теракта Мясников успел оттолкнуть жену и сына, но сам попал под шквальный огонь. В мужчину попали три пули, врачи не смогли спасти ему жизнь.

Мясников, со слов Маливанчука, был выпускником Суворовского училища и военного вуза, служил в 3-й бригаде специального назначения, которая входит в состав Главного управления Генштаба России (бывшее ГРУ). Воевал в Косово и Таджикистане, а в последние два года служил в зоне военной операции. За несколько дней до теракта Мясников приехал в отпуск к семье в Москву. В «Крокус Сити Холл» на концерт «Пикника» он пришел с женой и сыном.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта: вооруженные люди ворвались в концертный зал и открыли огонь по людям. Затем они подожгли здание и скрылись. Согласно последним данным, в результате теракта погибли 144 человека, еще более 550 пострадали.

Ответственность за атаку взяло на себя афганское крыло «Исламского государства» (признана террористической и запрещена в России). ФСБ сообщила, что всего в рамках дела были задержаны 12 человек. Арестованы десять из них, в том числе четверо непосредственных исполнителей — граждане Таджикистана.