 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
0 

В Москве прошли похороны погибшего в «Крокусе» полковника ГРУ

В Москве прошли похороны погибшего в «Крокусе» полковника ГРУ Мясникова
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В Москве 29 марта прошли похороны полковника спецназа ГРУ Тимура Мясникова, погибшего во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщают «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу организации «Офицеры России».

О гибели Мясникова сообщил накануне председатель президиума самарского регионального отделения организации Артур Маливанчук. Где конкретно похоронили полковника, в «Офицерах России» не уточнили.

Имени Мясникова не было в списке погибших, который публиковал МЧС, он значился в перечне госпитализированных после теракта, который опубликовал минздрав Подмосковья.

Как рассказал Маливанчук, во время теракта Мясников успел оттолкнуть жену и сына, но сам попал под шквальный огонь. В мужчину попали три пули, врачи не смогли спасти ему жизнь.

В «Крокусе» погиб полковник ГРУ
Общество
Тимур Мясников

Мясников, со слов Маливанчука, был выпускником Суворовского училища и военного вуза, служил в 3-й бригаде специального назначения, которая входит в состав Главного управления Генштаба России (бывшее ГРУ). Воевал в Косово и Таджикистане, а в последние два года служил в зоне военной операции. За несколько дней до теракта Мясников приехал в отпуск к семье в Москву. В «Крокус Сити Холл» на концерт «Пикника» он пришел с женой и сыном.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта: вооруженные люди ворвались в концертный зал и открыли огонь по людям. Затем они подожгли здание и скрылись. Согласно последним данным, в результате теракта погибли 144 человека, еще более 550 пострадали.

Ответственность за атаку взяло на себя афганское крыло «Исламского государства» (признана террористической и запрещена в России). ФСБ сообщила, что всего в рамках дела были задержаны 12 человек. Арестованы десять из них, в том числе четверо непосредственных исполнителей — граждане Таджикистана.

К мемориалу у «Крокус Сити Холла» продолжают нести цветы
Фотогалерея 

Теги
«Крокус Сити Холл» теракт погибший спецназ
Материалы по теме
Песков заявил о боли Путина из-за теракта в «Крокусе»
Политика
Инженер-строитель пробил стену для спасения людей в «Крокусе»
Общество
МЧС заявило об увеличении числа пострадавших в теракте в «Крокусе» до 551
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 99,53 (-0,18) Инвестиции, 29 мар, 16:47 Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 92,37 (+0,1) Инвестиции, 29 мар, 16:47
Владелец крупнейшего производителя вина ответил на претензии прокуратуры Бизнес, 16:54
Ротенберг навестил в больнице пострадавшего в теракте 8-летнего хоккеиста Спорт, 16:47
ЦБ указал на ключевую роль юаня для резервных активов Экономика, 16:41
На Украине разрешили жениться по видеосвязи Технологии и медиа, 16:38
Гол и передача Миранчука принесли «Аталанте» победу над «Наполи» Спорт, 16:24
Особенные квартиры: топ-7 популярных подборок жилья РБК и ПИК, 16:15
Глава ГКНБ Киргизии вступился за граждан Таджикистана после теракта Политика, 16:09
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Панихида на месте теракта в «Крокусе». Видео Общество, 16:04
«Зенит» пропустил на 28-й секунде и не смог обыграть «Крылья Советов» Спорт, 16:01
Milliyet узнала о планах Турции сократить закупки F-16 у США Политика, 16:00
Более ста дипломатов возложили цветы к памятному мемориалу у «Крокуса» Общество, 15:44
Третий фаворит проиграл четвертьфинальную серию в плей-офф КХЛ Спорт, 15:43
FT рассказала о предстоящей «битве Эрдогана за Стамбул» Политика, 15:36
В Москве прошли похороны погибшего в «Крокусе» полковника ГРУ Общество, 15:31