В «Крокусе» погиб полковник ГРУ

Тимур Мясников значился в списках пострадавших при теракте: в него попало три пули, спасти мужчину не удалось. Полковник воевал в Косово и Таджикистане, а перед терактом приехал в отпуск из зоны военной операции на Украине

Тимур Мясников (Фото: Артур Маливанчук / VK)

В «Крокус Сити Холле» погиб приехавший в отпуск из зоны военной операции полковник Тимур Мясников, сообщил председатель президиума самарского регионального отделения организации «Офицеры России» Артур Маливанчук.

Информация о гибели Мясникова также появилась в телеграм-канале выпускников Суворовских училищ. Он также значился в списке госпитализированных после теракта, который опубликовал минздрав Подмосковья.

«Тимур успел оттолкнуть жену и сына в безопасное место, а сам попал под шквальный огонь. В него попало три пули. Несколько дней врачи боролись за жизнь, но, к сожалению, спасти его не удалось», — рассказал Маливанчук. Прощание с Мясниковым пройдет 29 марта.

По словам Маливанчука, погибший полковник — выпускник Суворовского училища и военного вуза, служил в 3-й бригаде специального назначения, которая входит в состав Главного управления Генштаба России (бывшее ГРУ). Воевал в Косово и Таджикистане, а в последние два года находился в зоне СВО. За несколько дней до теракта Мясников приехал в отпуск к семье в Москву. В «Крокус Сити Холл» на концерт «Пикника» он пришел с женой и сыном.

По последним данным, жертвами теракта в «Крокус Сити Холле» стали 143 человека, пострадали более 180. Минздрав накануне сообщал, что в больницах остаются 74 пострадавших. Фигурантами дела выступают 12 человек, восемь из них уже арестованы, в том числе четыре исполнителя теракта, которых задержали в Брянской области.