 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В «Крокусе» погиб полковник ГРУ

Полковник ГРУ Тимур Мясников погиб в результате теракта в «Крокус Сити Холле»
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Тимур Мясников значился в списках пострадавших при теракте: в него попало три пули, спасти мужчину не удалось. Полковник воевал в Косово и Таджикистане, а перед терактом приехал в отпуск из зоны военной операции на Украине
Тимур Мясников
Тимур Мясников (Фото: Артур Маливанчук / VK)

В «Крокус Сити Холле» погиб приехавший в отпуск из зоны военной операции полковник Тимур Мясников, сообщил председатель президиума самарского регионального отделения организации «Офицеры России» Артур Маливанчук.

Информация о гибели Мясникова также появилась в телеграм-канале выпускников Суворовских училищ. Он также значился в списке госпитализированных после теракта, который опубликовал минздрав Подмосковья.

«Тимур успел оттолкнуть жену и сына в безопасное место, а сам попал под шквальный огонь. В него попало три пули. Несколько дней врачи боролись за жизнь, но, к сожалению, спасти его не удалось», — рассказал Маливанчук. Прощание с Мясниковым пройдет 29 марта.

Международные эксперты назвали особенности теракта в «Крокус Сити Холле»
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

По словам Маливанчука, погибший полковник — выпускник Суворовского училища и военного вуза, служил в 3-й бригаде специального назначения, которая входит в состав Главного управления Генштаба России (бывшее ГРУ). Воевал в Косово и Таджикистане, а в последние два года находился в зоне СВО. За несколько дней до теракта Мясников приехал в отпуск к семье в Москву. В «Крокус Сити Холл» на концерт «Пикника» он пришел с женой и сыном.

По последним данным, жертвами теракта в «Крокус Сити Холле» стали 143 человека, пострадали более 180. Минздрав накануне сообщал, что в больницах остаются 74 пострадавших. Фигурантами дела выступают 12 человек, восемь из них уже арестованы, в том числе четыре исполнителя теракта, которых задержали в Брянской области.

Авторы
Теги
Юлия Волкова Юлия Волкова
«Крокус Сити Холл» Военная операция на Украине теракт полковник офицеры
Материалы по теме
СК наградил двух мужчин за спасение людей в «Крокусе»
Общество
Выжившие после теракта в Волгодонске сестры погибли в «Крокусе»
Общество
Умер получивший пулевые ранения при теракте в «Крокусе» белорус
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 99,71 (-0,56) Инвестиции, 28 мар, 16:51 Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 92,26 (-0,33) Инвестиции, 28 мар, 16:51
Гении-прокрастинаторы: как добиться результата от творческих сотрудников Pro, 12:00
Эксперты допустили возможность досрочного выхода экс-главы FTX на свободу Крипто, 12:00
В России появился второй долларовый миллиардер из числа разработчиков ПО Бизнес, 11:56
Жителя ЛНР задержали за сбор данных для разведки Украины Политика, 11:51
Сырский охарактеризовал причины отставки Залужного Политика, 11:46
Как сделать парник своими руками. Пошаговая инструкция Недвижимость, 11:46
В АПЛ болбоям запретили возвращать футболистам мяч во время матчей Спорт, 11:41
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Выживший в теракте в «Крокусе» нашел пулю в спине на следующий день Общество, 11:35
Олимпийского чемпиона задержали в Новосибирске по делу о мошенничестве Спорт, 11:31
Какие услуги банка действительно нужны предпринимателям РБК и БСПБ, 11:30
В «Крокусе» погиб полковник ГРУ Общество, 11:28
Разработчик уволился и забрал ПО с собой: как избежать такой ситуации Pro, 11:16
Во Львове сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры Политика, 11:09
УАЗ возобновил выпуск «экспедиционных буханок» Авто, 11:02