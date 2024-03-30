Ракетную опасность объявили в белгородском Грайвороне

На территории Грайворонского городского округа Белгородской области объявили ракетную опасность. Об этом сообщило региональное управление МЧС в своем телеграм-канале.

«Грайворонский ГО. Ракетная опасность», — говорится в сообщении ведомства. МЧС призвало местных жителей оставаться дома и не подходить к окнам.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее объявил, что с 20 марта на территорию Грайворона и нескольких сел будет ограничен въезд. На дорогах поставили посты, на которых присутствуют сотрудники МВД, военные и пограничники.

Гладков призвал местных жителей покинуть свои дома. «Безусловно, будем обеспечивать безопасность и сохранность имущества, которое вы оставляете», — пообещал он.

Глава Грайворона Геннадий Бондарев 21 марта также призвал жителей уезжать. По его словам, их готовы принять власти Ярославской области. Бондарев подчеркнул, что ситуация в городе остается напряженной. 20 марта при обстреле там погибли два человека.