Гладков предупредил о появлении блокпостов в приграничье

В приграничных районах Белгородской области будут введены ограничения на въезд, на постах будут стоять силовики. В некоторых посрадавших селах начнут выдачу продуктовых наборов из-за перебоев в работе магазинов

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

С 20 марта на территорию сел Козинки, Глотово, Горы-Подола, Новостроевки 1-й и 2-й, Безымено и города Грайворон будет ограничен въезд, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. На дорогах будут поставлены посты, на которых будут присутствовать сотрудники МВД, военные, пограничники.

Все эти села находятся в непосредственной близости от границы с Украиной. Приграничные пункты Белгородской области регулярно подвергаются обстрелам.

В обстреливаемых районах остается много жителей, это недопустимо, подчеркнул он. Власти продолжат убеждать людей эвакуироваться.

«Дорогие друзья, убедительно прошу вас прислушаться к нашим доводам, пойти на встречу и на время покинуть свои дома. Безусловно, будем обеспечивать безопасность и сохранность имущества, которое вы оставляете», — сказал он.

Кроме того, с 21 марта власти начнут выдачу бесплатных продуктовых наборов жителям ряда населенных пунктов из-за проблем с работой магазинов. Жителей некоторых населенных пунктов освободят от оплаты услуг ЖКХ за март.

Обстрелы приграничных регионов России, в том числе Белгородской области, возросли с начала марта. Кроме этого, с прошлой недели Минобороны регулярно отчитывается об отражении атак диверсантов возле приграничных сел.

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Президент Владимир Путин говорил, что сотрудникам силовых органов были даны указания на случай выявления диверсантов, в том числе участников запрещенной в России террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК). «Они с оружием в руках пошли против своей страны, против своей родины. У нас нет смертной казни, но мы к этим людям всегда, и сейчас, и в будущем, будем относиться как к тем, которые находятся в зоне боевых действий, будем считать, что они с оружием», — подчеркивал президент.