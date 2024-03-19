 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Гладков предупредил о появлении блокпостов в приграничье

Гладков сообщил, что въезд в ряд приграничных районов закроют
Сюжет
Военная операция на Украине
В приграничных районах Белгородской области будут введены ограничения на въезд, на постах будут стоять силовики. В некоторых посрадавших селах начнут выдачу продуктовых наборов из-за перебоев в работе магазинов
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

С 20 марта на территорию сел Козинки, Глотово, Горы-Подола, Новостроевки 1-й и 2-й, Безымено и города Грайворон будет ограничен въезд, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. На дорогах будут поставлены посты, на которых будут присутствовать сотрудники МВД, военные, пограничники.

Все эти села находятся в непосредственной близости от границы с Украиной. Приграничные пункты Белгородской области регулярно подвергаются обстрелам.

В обстреливаемых районах остается много жителей, это недопустимо, подчеркнул он. Власти продолжат убеждать людей эвакуироваться.

«Дорогие друзья, убедительно прошу вас прислушаться к нашим доводам, пойти на встречу и на время покинуть свои дома. Безусловно, будем обеспечивать безопасность и сохранность имущества, которое вы оставляете», — сказал он.

Кроме того, с 21 марта власти начнут выдачу бесплатных продуктовых наборов жителям ряда населенных пунктов из-за проблем с работой магазинов. Жителей некоторых населенных пунктов освободят от оплаты услуг ЖКХ за март.

Гладков объявил об эвакуации 9 тыс. детей из Белгородской области
Политика
Вячеслав Гладков (в центре)

Обстрелы приграничных регионов России, в том числе Белгородской области, возросли с начала марта. Кроме этого, с прошлой недели Минобороны регулярно отчитывается об отражении атак диверсантов возле приграничных сел. 

Digital MBA: менеджмент в эпоху «цифры»

Онлайн-курс поможет прокачать лидерские и
цифровые навыки.

Оставить заявку

Президент Владимир Путин говорил, что сотрудникам силовых органов были даны указания на случай выявления диверсантов, в том числе участников запрещенной в России террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК). «Они с оружием в руках пошли против своей страны, против своей родины. У нас нет смертной казни, но мы к этим людям всегда, и сейчас, и в будущем, будем относиться как к тем, которые находятся в зоне боевых действий, будем считать, что они с оружием», — подчеркивал президент.

Гладков предупредил о появлении блокпостов в приграничье
Гладков предупредил о появлении блокпостов в приграничье

Новые правила работы ПИФ «уронили» индекс Мосбиржи. Что случилось?

Из Белгорода и области вывезут 9 тыс. детей из-за обстрелов ВСУ

Футболисты почтили память Василия Уткина. Видео

Как эвакуировали попавших под лавину туристов на Камчатке. Видео

Путин запланировал несколько международных визитов. Подробности

Стало известно, в какой стране перестанут работать карты «Мир»

Новые автомобили подорожают на 25%. Когда и с чем это связано

Для владельцев смартфонов на Android приготовили важное изменение

МОК утвердил специальный гимн для россиян на Олимпиаде. Слушать

10 российских компаний объявили дивиденды. Кто и сколько заплатит?

Инвесторы лишатся двух налоговых льгот. Каких?

Во Франции отреагировали на заявление Нарышкина об отправке войск на Украину

Виагра помогает предотвратить Альцгеймер. Что выяснили ученые
Авторы
Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Илья Пламенев Илья Пламенев
Белгородская область Вячеслав Гладков блокпосты граница Военная операция на Украине диверсанты
Материалы по теме
Гладков сообщил об уничтожении 11 воздушных целей на подлете к Белгороду
Политика
В Белгородской области сбили десять снарядов Vampire и ракету «Точка-У»
Политика
«Вкусно — и точка» объявила о временном закрытии ресторанов в Белгороде
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 марта
EUR ЦБ: 100,1 (-0,14) Инвестиции, 19 мар, 16:40 Курс доллара на 20 марта
USD ЦБ: 92,22 (+0,24) Инвестиции, 19 мар, 16:40
Захарова назвала реакцию Франции на слова Нарышкина «отказом от граждан» Политика, 00:18
ЕС рассматривает введение пошлины на пшеницу из России. Что это значит Бизнес, 00:01
Россия нарастила морской экспорт нефти на фоне инцидентов на НПЗ Бизнес, 00:01
Новостройки, которые выделяются: где найти дома с особенным дизайном РБК и ПИК, 19 мар, 23:59
Умер экс-игрок московского «Динамо» и обладатель Кубка Стэнли Крис Саймон Спорт, 19 мар, 23:53
Бойца СС Хунку наградили на Украине почетным знаком Политика, 19 мар, 23:51
Гладков предупредил о появлении блокпостов в приграничье Политика, 19 мар, 23:41
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Гладков сообщил об уничтожении 11 воздушных целей на подлете к Белгороду Политика, 19 мар, 23:27
Мэр Нижнего Тагила пообещал выявить неголосовавших бюджетников Политика, 19 мар, 23:26
В Белгородской области сбили десять снарядов Vampire и ракету «Точка-У» Политика, 19 мар, 23:00
Старовойт сообщил о перебоях с электричеством в Курске после атаки Политика, 19 мар, 22:57
Власти объяснили расширение перечня данных о россиянах в единой базе Экономика, 19 мар, 22:35
Над Курской областью сработали системы ПВО Политика, 19 мар, 22:32
Умная планировка: что это такое и почему актуально для любой квартиры РБК и ПИК, 19 мар, 22:30