Путин заявил, что в отправке срочников на спецоперацию нет необходимости

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Срочников в зону военной операции по-прежнему не направляют, заявил президент Владимир Путин на встрече с военкорами.

«Как и говорилось раньше, их в зону проведения специальной военной операции — а она проходит по Новороссии и Донбассу — как мы говорили, что мы туда не планируем их направлять, так и сейчас обстоят дела, — заверил глава государства. — Хотя, конечно, сегодня уже эта территория — это территория Российской Федерации».

По словам Путина, Минобороны докладывает, что необходимости в отправке срочников в зону боевых действий сейчас нет.

С начала военной операции на Украине российские власти неоднократно говорили, что срочники участвовать в ней не будут. В начале марта прошлого года Минобороны признало, что есть «несколько фактов» присутствия срочников в зоне военной операции. В Генпрокуратуре заявили, что наказание за это понесли 12 офицеров, а 600 солдат срочной службы вернули в Россию.

После объявления частичной мобилизации в сентябре прошлого года министр обороны Сергей Шойгу заявил , что те, кто служит по призыву, «не подлежат никакой мобилизации, направлению в зону проведения специальной военной операции», а продолжат служить только на территории России. После увольнения в запас их могут мобилизовать, уточняли власти.

Сейчас в России заканчивается весенний призыв в армию. Планируется призвать 147 тыс. человек.