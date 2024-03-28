В КНДР сообщили о трехдневном визите Нарышкина в Пхеньян

Российская делегация во главе с директором Службы внешней разведки России (СВР) Сергеем Нарышкиным посетила столицу КНДР, Пхеньян, сообщило Центральное телеграфное агенство Кореи (ЦТАК).

Визит был трехдневным, он начался 25 марта и завершился накануне, передает агентство. За это время Нарышкин встретился с министром государственной безопасности КНДР Ли Чхан Дэ.

Кроме того, российская делегация провела переговоры с сотрудниками Министерства государственной безопасности страны.

Темой обеих встреч, в частности, была обстановка вокруг Корейского полуосторова, уточняет ЦТАК. Также представители стран затронули ситуацию вокруг России и обсудили дальнейшее углубление сотрудничества.

Визит Нарышкина в Пхеньян не анонсировали.

Накануне северокорейская делегация во главе с министром внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо также посетила Москву. Как сообщил глава российского Минприроды Александр Козлов, страны намерены сверить реализацию договоренностей и решений, принятых на заседании межправительственной комиссии в Пхеньяне. В пресс-службе ведомства уточнили, что визит продлится два дня.