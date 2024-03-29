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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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The Korea Herald извинилась за карикатуру о теракте в «Крокусе»

Южнокорейская The Korea Herald извинилась за карикатуру о теракте в «Крокусе»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: Посольство России в Республике Корея
Фото: Посольство России в Республике Корея

Южнокорейская газета The Korea Herald в своей печатной версии извинилась за карикатуру на теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», сообщается в телеграм-канале российского посольства в Сеуле.

Издание выразило соболезнования погибшим в результате теракта и заявила, что «глубоко сожалеет о публикации синдицированной карикатуры в номере газеты от 27 марта».

«Мы сожалеем об этой оплошности, признаем и уважаем чувства тех, кто был оскорблен данной карикатурой. The Korea Herald» осознает свою ответственность за то, чтобы публикуемые нами материалы были проверены на соответствие нормам приличия. Выражаем наши глубочайшие сожаления», — говорится в заявлении газеты.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Посольство России в Сеуле после выхода номера с карикатурой 27 марта выпустило заявление, где сообщило, что «шокировано и глубоко возмущено» публикацией.

Дипмиссия назвала это также «в высшей степени кощунственной выходкой».

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Вооруженные автоматами боевики ворвались в концертный зал перед началом концерта группы «Пикник» и открыли стрельбу по зрителям. Позже они подожгли зрительный зал. В результате пожара обрушилась крыша. По последним данным, во время теракта погибли 143 человека, более 180 пострадали. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство». Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что первые данные свидетельствуют о наличии в теракте «украинского следа». Киев опроверг причастность к атаке.

Теги
Южная Корея карикатура теракт Крокус Сити Холл извинения
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