Лавров заявил об «осаде» российских посольств на Западе

Сергей Лавров (Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press)

Отношения России со странами Запада сейчас нацелены на поддержку работы дипломатических представительств, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в интервью «Известиям».

«Сейчас с Западом вся дипломатия заключается в следующем: у нас там еще остались посольства, у них есть посольства в России, этим посольствам и генеральным консульствам нужно функционировать. Обсуждаются вопросы финансирования деятельности дипломатических миссий, закупок необходимых для их деятельности предметов, автомобилей, техники», — сказал министр, добавив, что эти вопросы служат, в частности, главной темой контактов с США.

По словам Лаврова, российские дипломатические представительства оказались в финансово-экономической «осаде» из-за санкций.

Западные партнеры не стремятся к равноправному сотрудничеству, продолжил министр. «Поставлена цель — нас наказать, нанести стратегическое поражение. <...> Но дипломатия жива, и, конечно, дипломатия сейчас очень быстро развивается в наших отношениях с мировым большинством», — добавил он.

Трудности с финансированием российских посольств и других дипломатических представительств начались после введения санкций странами Запада в 2022 году. Так, обслуживание счетов Федерального казначейства в иностранной валюте в подсанкционных банках стало, в частности, невозможным в долларах и евро.

В феврале 2022 года Минфин США запретил осуществлять операции с российскими Центробанком, Минфином и Фондом национального благосостояния (ФНБ). Казначейство рассматривается американскими властями как часть Минфина. Евросоюз ввел ограничения на транзакции с Банком России, что привело к запрету операций с евро через его счета для российского правительства. Сбербанк и ВТБ, которые в основном обслуживали счета Федерального казначейства в иностранной валюте, попали в американский санкционный список SDN. Операции в незападных валютах им юридически не запрещены, однако на практике контрагентам могут грозить вторичные санкции.

В этих условиях власти пересмотрели схему финансового обеспечения миссий: средства начали перечислять через рублевые корсчета иностранных банков в российских кредитных организациях.