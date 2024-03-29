Лавров назвал новые условия для общения западных послов с властями России
После отказа европейских послов встретиться с главой российского МИДа Сергеем Лавровым перед выборами президента России, каждая просьба дипломатических представителей ЕС о контактах с российскими властями теперь будет согласовываться российским дипведомством. Об этом сам Лавров сообщил в интервью «Известиям.
«Мы пригласили их [европейский послов] накануне выборов, чтобы изложить наше видение отношений, сказать, что мы исходим из того, что они не будут в одностороннем порядке препятствовать проведению избирательной кампании, искажать ее в своих действиях. Это их выбор. Они находятся здесь и не хотят общаться с министром иностранных дел», — сказал он.
По словам министра, после инцидента послов уведомили, что «отныне и впредь на любом уровне, будь то посол, атташе или все, «кто между ними», если у них будет интерес пообщаться с российскими властями, мы каждую такую просьбу будем рассматривать отдельно и решать, соглашаться на такой контакт или нет».
4 марта Лавров заявил, что послы стран ЕС за два дня до встречи с ним уведомили об отказе присутствовать на ней. Встреча должна была быть посвящена вопросам предстоящих выборов президента в России. «У нас накопилось много материалов о том, как посольства Евросоюза в Москве готовятся к нашим выборам президента, какие [используют] механизмы вмешательства, создание каких-то поддерживающих проектов для наших несистемных оппозиционеров. В общем, вещи, которыми посольства не имеют права заниматься», — рассказывал Лавров о повестке несостоявшейся встречи.
Коллективный отказ послов от встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым является «стандартной практикой» координации между членами Евросоюза, объяснял официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Лавров в ответ назвал такое поведение «хамством».
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