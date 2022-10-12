Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 октября
EUR ЦБ: 62,35 (+1,55) Инвестиции, 11 окт, 16:08
Курс доллара на 12 октября
USD ЦБ: 63,68 (+1,37) Инвестиции, 11 окт, 16:08
МИД Саудовской Аравии назвал экономическим решение ОПЕК+ о добыче нефти Политика, 01:05
Госдеп назвал диалог Москвы и Киева необходимым для разрешения конфликта Политика, 00:28
Глава Минобороны Украины сообщил о получении от США четырех РСЗО HIMARS Политика, 00:19
«Реал» на последних секундах спасся от поражения украинскому «Шахтеру» Спорт, 00:15
Власти разработали новый механизм бюджетных выплат за рубеж Экономика, 00:00
Санкции Новой Зеландии затронут популярные у россиян вина Бизнес, 00:00
Проигрывал больше, чем выигрывал: как помочь больным лудоманией Партнерский проект, 11 окт, 23:55
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Байден назвал Путина рациональным лидером, который просчитался Политика, 11 окт, 23:31
Как снизить число нетрезвых водителей на дорогах Партнерский проект, 11 окт, 23:23
Как отучить молодежь от покупки сигарет Партнерский проект, 11 окт, 22:55
Умерла звезда сериала «Она написала убийство» Анджела Лэнсбери Общество, 11 окт, 22:54
Власти Энергодара опровергли данные о покушении на главу администрации Политика, 11 окт, 22:44
КГБ узнал о подготовке на Украине боевиков для терактов в Белоруссии Политика, 11 окт, 22:27
Почему в лифтах необходимо видеонаблюдение Партнерский проект, 11 окт, 22:27
Война санкций ,  
0 

Власти разработали новый механизм бюджетных выплат за рубеж

Власти в условиях санкций пересмотрели схему финансирования посольств и других представительств России за рубежом. Теперь средства будут перечисляться через рублевые корсчета иностранных банков в российских кредитных организациях
Фото: Brendan Smialowski / Getty Images
Фото: Brendan Smialowski / Getty Images

Получатели средств российского бюджета за рубежом (например, дипмиссии Министерства иностранных дел) в условиях западных санкций перейдут на финансирование по новой схеме — на счета в иностранных банках через рублевые корсчета в российских банках (в том числе неподсанкционных). Переводить бюджетные средства планируется и в «дружественных» иностранных валютах, когда это возможно.

Согласно материалам к проекту федерального бюджета на будущий год, в 2023 году Федеральное казначейство будет перечислять бюджетные средства (в том числе в иностранной валюте) с единого казначейского счета на счета зарубежных аппаратов или представительств, открытые в банках, расположенных за пределами России. Для этого в том числе будут использоваться корреспондентские счета таких кредитных организаций — нерезидентов в российских банках в рублях.

Это обусловлено необходимостью переводить бюджетные деньги за границу посольствам, консульствам, торгпредствам и другим российским представительствам «в условиях недружественных действий иностранных государств», отмечается в материалах к проекту бюджета.

Новый механизм

В пресс-службе Федерального казначейства РБК пояснили, что теперь финансирование зарубежных аппаратов и представительств будет осуществляться с применением «иных типов лицевых счетов», открытых в Казначействе.

При этом можно будет переводить средства как в иностранной валюте, так и в рублях. Валюту перевода будет определять орган исполнительной власти, исполняющий соответствующую часть федерального бюджета, уточнили в ведомстве.

Закупки в интересах российских заграничных учреждений теперь планируется осуществлять в рублях на территории России и в странах, где возможны расчеты в рублях, сообщили РБК в департаменте информации и печати МИДа. «Во всех остальных случаях расходы, связанные с обеспечением деятельности представительств МИД России за рубежом, будут производиться в иностранной валюте», — отметили в министерстве.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Agung Parameswara / Getty Images Как справиться с сильной тревогой за 2 минуты
Инструкции
Pro
Санкции и военная операция. Как в суде работают доводы о форс-мажоре
Статьи
Pro
Фото: Alessandro Bianchi / Reuters Уже не те: есть ли польза от современных овощей и фруктов
Статьи
Pro
Важна отнюдь не формула: как правильно рассчитать рекламный бюджет
Инструкции
Pro
Фото: McCarthy / Getty Images Ребенок — прокрастинатор. Как помочь ему выполнять все задачи в срок
Инструкции
Pro
Из-за каких ошибок менеджера по продажам клиент уйдет в 9 из 10 случаев
Инструкции
Pro
Фото: Miguel Vidal / Reuters Как понять, что к этому начальнику нельзя идти работать: 5 сигналов
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Brendan McDermid / Reuters С чего может начаться крах финансовых рынков — The Economist
Статьи

Эффект санкций

Традиционно счета Казначейства в иностранной валюте обслуживали Сбербанк и ВТБ, однако из-за санкций это стало невозможно — по крайней мере в долларах и евро. В феврале 2022 года Минфин США запретил осуществлять операции с российскими Центробанком, Минфином и Фондом национального благосостояния (ФНБ); Казначейство рассматривается американскими властями как часть Минфина. Евросоюз ввел ограничения на транзакции с Банком России, что привело к запрету операций с евро через его счета для российского правительства. Сбербанк и ВТБ попали в американский санкционный список SDN, юридически им не запрещены операции в незападных валютах, однако на практике контрагенты могут опасаться вторичных санкций. Поэтому в проекте бюджета на 2023 год правительство предусмотрело, «учитывая текущую геополитическую ситуацию», возможность работы с валютными счетами Казначейства для других кредитных организаций (как подразумевается, неподсанкционных) по решению властей.

Ранее, например, российским дипломатам за границей переводили зарплату на карты Сбербанка, утверждает источник РБК, знакомый с процессом (пресс-служба банка отказалась от комментариев). В заграничных корпунктах российских государственных медиа финансирование приходило в валюте на счет в иностранном банке. После введения санкций в отношении «Сбера», ВТБ и других крупных российских банков, а также прекращения работы за рубежом российских карт платежных систем Visa и Mastercard перевод денег из России за рубеж стал сложной процедурой.

Источник в заграничном представительстве одного из государственных СМИ рассказал РБК, что сейчас зарплаты и средства на расходы корпункта приходят на рублевые карты не находящегося под блокирующими санкциями российского банка, которые работают на китайской платежной системе UnionPay. Снять деньги с них можно в двух-трех банках, причем в большинстве стран действует лимит на ежедневное снятие наличных. Оплачивать корпоративные и личные счета приходится «вручную» — например, на почте.

Проект бюджета предусматривает в 2023 году выделение почти 123,2 млрд руб. по госпрограмме «Внешнеполитическая деятельность». Это примерно на 5% меньше по сравнению с суммой, заложенной в бюджете на текущий год. В госпрограмму «Внешнеполитическая деятельность» входят, в частности, федеральный проект «Развитие инфраструктуры на территории РФ и за рубежом», оказание финансовой помощи Южной Осетии, оказание гуманитарной помощи другим странам, поддержка российского культурно-гуманитарного присутствия за рубежом, расходы на реконструкцию здания МИД РФ. В проекте бюджета отдельно не проходят ассигнования, которые предполагается потратить за рубежом или в иностранной валюте.

Авторы
Теги
Анна Гальчева, Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова, Вероника Вишнякова Вероника Вишнякова
При участии
Иван Ткачёв, Евгения Чернышова
Бюджет МИД
Материалы по теме
Силуанов не исключил дефицит бюджета выше ожидаемого показателя
Экономика
Правительство заложило дефицитный бюджет до 2025 года
Экономика
Силуанов назвал бюджет на следующие три года самым сложным в карьере
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter