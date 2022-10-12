Власти разработали новый механизм бюджетных выплат за рубеж

Власти в условиях санкций пересмотрели схему финансирования посольств и других представительств России за рубежом. Теперь средства будут перечисляться через рублевые корсчета иностранных банков в российских кредитных организациях

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Получатели средств российского бюджета за рубежом (например, дипмиссии Министерства иностранных дел) в условиях западных санкций перейдут на финансирование по новой схеме — на счета в иностранных банках через рублевые корсчета в российских банках (в том числе неподсанкционных). Переводить бюджетные средства планируется и в «дружественных» иностранных валютах, когда это возможно.

Согласно материалам к проекту федерального бюджета на будущий год, в 2023 году Федеральное казначейство будет перечислять бюджетные средства (в том числе в иностранной валюте) с единого казначейского счета на счета зарубежных аппаратов или представительств, открытые в банках, расположенных за пределами России. Для этого в том числе будут использоваться корреспондентские счета таких кредитных организаций — нерезидентов в российских банках в рублях.

Это обусловлено необходимостью переводить бюджетные деньги за границу посольствам, консульствам, торгпредствам и другим российским представительствам «в условиях недружественных действий иностранных государств», отмечается в материалах к проекту бюджета.

Новый механизм

В пресс-службе Федерального казначейства РБК пояснили, что теперь финансирование зарубежных аппаратов и представительств будет осуществляться с применением «иных типов лицевых счетов», открытых в Казначействе.

При этом можно будет переводить средства как в иностранной валюте, так и в рублях. Валюту перевода будет определять орган исполнительной власти, исполняющий соответствующую часть федерального бюджета, уточнили в ведомстве.

Закупки в интересах российских заграничных учреждений теперь планируется осуществлять в рублях на территории России и в странах, где возможны расчеты в рублях, сообщили РБК в департаменте информации и печати МИДа. «Во всех остальных случаях расходы, связанные с обеспечением деятельности представительств МИД России за рубежом, будут производиться в иностранной валюте», — отметили в министерстве.

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Эффект санкций

Традиционно счета Казначейства в иностранной валюте обслуживали Сбербанк и ВТБ, однако из-за санкций это стало невозможно — по крайней мере в долларах и евро. В феврале 2022 года Минфин США запретил осуществлять операции с российскими Центробанком, Минфином и Фондом национального благосостояния (ФНБ); Казначейство рассматривается американскими властями как часть Минфина. Евросоюз ввел ограничения на транзакции с Банком России, что привело к запрету операций с евро через его счета для российского правительства. Сбербанк и ВТБ попали в американский санкционный список SDN, юридически им не запрещены операции в незападных валютах, однако на практике контрагенты могут опасаться вторичных санкций. Поэтому в проекте бюджета на 2023 год правительство предусмотрело, «учитывая текущую геополитическую ситуацию», возможность работы с валютными счетами Казначейства для других кредитных организаций (как подразумевается, неподсанкционных) по решению властей.

Ранее, например, российским дипломатам за границей переводили зарплату на карты Сбербанка, утверждает источник РБК, знакомый с процессом (пресс-служба банка отказалась от комментариев). В заграничных корпунктах российских государственных медиа финансирование приходило в валюте на счет в иностранном банке. После введения санкций в отношении «Сбера», ВТБ и других крупных российских банков, а также прекращения работы за рубежом российских карт платежных систем Visa и Mastercard перевод денег из России за рубеж стал сложной процедурой.

Источник в заграничном представительстве одного из государственных СМИ рассказал РБК, что сейчас зарплаты и средства на расходы корпункта приходят на рублевые карты не находящегося под блокирующими санкциями российского банка, которые работают на китайской платежной системе UnionPay. Снять деньги с них можно в двух-трех банках, причем в большинстве стран действует лимит на ежедневное снятие наличных. Оплачивать корпоративные и личные счета приходится «вручную» — например, на почте.