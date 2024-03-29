Лавров предупредил страны Африки о приглашении к геноциду в Крыму

Страны Африки, Азии и Латинской Америки, которых собирались позвать на мирный саммит по ситуации на Украине, должны понимать, что их приглашают к геноциду, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Известиям».

Говоря об одном из пунктов «формулы мира» — возвращение Украины к границам 1991 года, он предположил, какими будут последствия этого решения для людей, живущих в Крыму, в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

«Будет не просто чистка, там есть такая дама у них в парламенте, не помню фамилию, которая сказала: «Ну, в Крыму тысяч 25 надо просто показательно казнить». Если в этом заключается смысл «формулы Зеленского», то это приглашение к геноциду», — сказал Лавров.

Он предупредил коллег из Африки, Азии, Латинской Америки, что им следует понимать, куда их приглашают.

В 2024 году в Швейцарии планируется провести мирный саммит по украинской «формуле мира» и пригласить на него страны глобального Юга. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис в конце марта сообщил, что дата конференции еще не определена, решение должны принять к середине апреля.

Кассис отметил, что представители Швейцарии общаются со странами, которые хотят пригласить, чтобы понять их позиции и их готовность к тем или иным действиям. После поездки в Эфиопию он признал, что подходы стран глобального Юга к конференции «не всегда совместимы» с позицией США и Евросоюза.

Россию тоже собирались пригласить, так как без нее «не будет мира», говорил Кассис. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что Москва не отправит на встречу своих представителей, даже если получит официальное приглашение.