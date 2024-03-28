Минпросвещения дало советы тем, чьих детей призывают к терроризму

Минпросвещения выпустило рекомендации для тех, чьих детей призывают к терактам

Фото: Владимир Баранов / Global Look Press

Минпросвещения выпустило рекомендации на случай, если детей попытаются вовлечь в совершение теракта, в том числе посредством соцсетей. Список с планом действий в такой ситуации как для детей, так и для родителей опубликован в телеграм-канале ведомства.

Детям посоветовали не вступать в переписку с неизвестными людьми и блокировать незнакомцев, которые им напишут, не пересылать никому такие сообщения и поставить в известность взрослых.

Если ребенок узнал о готовящемся теракте, то ему следует:

сообщить об этом родителям или учителям, а не пытаться самостоятельно помешать преступнику;

избегать опасных мест и ситуаций;

следовать инструкциям взрослых, в том числе сотрудников полиции;

доверять только официальным источникам информации;

изменить настройки мессенджера так, чтобы не получать звонков и сообщений от неизвестных номеров.

Родителям порекомендовали следить за изменениями в поведении детей и «челленджами» из интернета, которые ребенок выполняет в жизни.

Если детям угрожают или им предложили совершить теракт, то родители должны:

сообщить об этом в полицию,

обеспечить ребенку безопасность,

связаться с педагогом-психологом,

уведомить о случившемся школу,

заранее проинформировать детей о рисках в интернете.

27 марта в Новосибирске нашли девочку-подростка, которая рассылала жителям города сообщения в соцсетях с призывами устроить теракт в метро. В полиции отметили, что девочка отправляла такие призывы ради развлечения. Во время профилактической беседы с полицейскими она извинилась за свое поведение и рассказала, что начала рассылку после чтения Telegram.