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Минпросвещения дало советы тем, чьих детей призывают к терроризму

Минпросвещения выпустило рекомендации для тех, чьих детей призывают к терактам
Фото: Владимир Баранов / Global Look Press
Фото: Владимир Баранов / Global Look Press

Минпросвещения выпустило рекомендации на случай, если детей попытаются вовлечь в совершение теракта, в том числе посредством соцсетей. Список с планом действий в такой ситуации как для детей, так и для родителей опубликован в телеграм-канале ведомства.

Детям посоветовали не вступать в переписку с неизвестными людьми и блокировать незнакомцев, которые им напишут, не пересылать никому такие сообщения и поставить в известность взрослых.

Если ребенок узнал о готовящемся теракте, то ему следует:

  • сообщить об этом родителям или учителям, а не пытаться самостоятельно помешать преступнику;
  • избегать опасных мест и ситуаций;
  • следовать инструкциям взрослых, в том числе сотрудников полиции;
  • доверять только официальным источникам информации;
  • изменить настройки мессенджера так, чтобы не получать звонков и сообщений от неизвестных номеров.

Родителям порекомендовали следить за изменениями в поведении детей и «челленджами» из интернета, которые ребенок выполняет в жизни.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Если детям угрожают или им предложили совершить теракт, то родители должны:

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  • сообщить об этом в полицию,
  • обеспечить ребенку безопасность,
  • связаться с педагогом-психологом,
  • уведомить о случившемся школу,
  • заранее проинформировать детей о рисках в интернете.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

27 марта в Новосибирске нашли девочку-подростка, которая рассылала жителям города сообщения в соцсетях с призывами устроить теракт в метро. В полиции отметили, что девочка отправляла такие призывы ради развлечения. Во время профилактической беседы с полицейскими она извинилась за свое поведение и рассказала, что начала рассылку после чтения Telegram.

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Теги
Минпросвещения Дети родители теракт рекомендации
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