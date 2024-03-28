Минпросвещения дало советы тем, чьих детей призывают к терроризму
Минпросвещения выпустило рекомендации на случай, если детей попытаются вовлечь в совершение теракта, в том числе посредством соцсетей. Список с планом действий в такой ситуации как для детей, так и для родителей опубликован в телеграм-канале ведомства.
Детям посоветовали не вступать в переписку с неизвестными людьми и блокировать незнакомцев, которые им напишут, не пересылать никому такие сообщения и поставить в известность взрослых.
Если ребенок узнал о готовящемся теракте, то ему следует:
- сообщить об этом родителям или учителям, а не пытаться самостоятельно помешать преступнику;
- избегать опасных мест и ситуаций;
- следовать инструкциям взрослых, в том числе сотрудников полиции;
- доверять только официальным источникам информации;
- изменить настройки мессенджера так, чтобы не получать звонков и сообщений от неизвестных номеров.
Родителям порекомендовали следить за изменениями в поведении детей и «челленджами» из интернета, которые ребенок выполняет в жизни.
Если детям угрожают или им предложили совершить теракт, то родители должны:
- сообщить об этом в полицию,
- обеспечить ребенку безопасность,
- связаться с педагогом-психологом,
- уведомить о случившемся школу,
- заранее проинформировать детей о рисках в интернете.
27 марта в Новосибирске нашли девочку-подростка, которая рассылала жителям города сообщения в соцсетях с призывами устроить теракт в метро. В полиции отметили, что девочка отправляла такие призывы ради развлечения. Во время профилактической беседы с полицейскими она извинилась за свое поведение и рассказала, что начала рассылку после чтения Telegram.
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